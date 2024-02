El Ayuntamiento ve "imposible" resolver sin ayuda las deficiencias de la escuela de Caneto

"Esto nos queda grande. Hacen responsable al Ayuntamiento de resolver los problemas de la escuela de Caneto, pero tenemos 25 pueblos a nuestro cargo. No nos queda claro si es competencia nuestra, pero vemos que la solución es imposible". Con estas palabras, Jesús Solano, alcalde de la Fueva (municipio de 600 habitantes del que depende Caneto), muestra la impotencia de este pequeño Ayuntamiento de la comarca del Sobrarbe para resolver la larga lista de deficiencias señaladas por Educación para mantener abierta la escuela de la aldea de Caneto, donde estudian 21 niños.

La patata caliente está en su tejado. Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ordenara cautelarmente a la DGA la reapertura del centro y la redacción de un informe detallando los desperfectos alegados por Educación para cerrarlo en noviembre, ahora los jueces se han dirigido al Ayuntamiento, que tiene 15 días para dar un calendario de obras. "Si fueran pequeñas cosas podríamos intentarlo, pero si cuesta 100.000 euros, no", afirma el alcalde, que cuenta con un presupuesto municipal de un millón de euros para atender las necesidades de todo el valle.

Según los informes enviados al TSJA por el departamento de Educación, las deficiencias estructurales y de seguridad señaladas desde que se abrió la escuela en 2019, persisten, y "son de tal entidad que exigen una pronta reparación". Reparación que ahora se deja en manos del Ayuntamiento: eliminación de barreras arquitectónicas, problemas en la instalación eléctrica y su legalización, regularización del sistema de calefacción (las aulas de madera se calientan con estufas de leña), urbanización del camino de acceso, sustitución de la valla ganadera electrificada, vallado del recinto escolar, evaluación del estado sanitario del arbolado existente y homologación de los juegos infantiles. Sin olvidar que el suelo está catalogado como de pastos y debe recalificarse a urbano.

El alcalde ve imposible atender esta larga lista. "Los jueces nos piden un informe en 15 días donde detallemos el tiempo que tardaríamos en subsanar todo. Hemos pedido una reunión con Educación. Hoy he llamado y me han dicho que tenían mucho trabajo y que mañana me atenderían. A ver si entre todos sabemos encontrar una salida a este embrollo", ha explicado Jesús Solano, que accedió a la Alcaldía con una lista vecinal independiente.

Por su parte, la consejera de Educación, Claudia Pérez, al ser preguntada hoy por la posibilidad de que el Gobierno invierta dinero en la escuela de Caneto, ha recordado que el asunto está inmerso en una causa judicial. El TSJA, ha dicho, ha dado 15 días "para que las familias y el alcalde presenten los tiempos y el procedimiento para subsanar los defectos".

El portavoz socialista de Educación en las Cortes de Aragón, Ignacio Urquizu, ha vuelto a pedir al presidente Azcón el cese de la consejera por "buscar todas las artimañas legales para no asumir su responsabilidad" con la escuela de Caneto. A su juicio, "la consejería de Educación ha intentado que toda la responsabilidad de Caneto recayera en el Ayuntamiento para escurrir el bulto".

Finalmente, el portavoz socialista ha solicitado a la consejera que se reúna con las familias y con el municipio para elaborar conjuntamente un protocolo de actuación, en el que la Administración autonómica sea corresponsable y financie las actuaciones. Ignacio Urquizu ha indicado que “a partir de ahora vamos a ver si la consejera utiliza una vara de medir con el colegio de Caneto en la que exige todo, mientras se muestra condescendiente con otros”.