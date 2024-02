Barrios y peñas de Huesca abren la puerta a más mainates: "Estamos en tiempos de cambio"

Un día después de que la Asociación de Vecinos de Santo Domingo y San Martín de Huesca oficializara el nombramiento de Lucas Martínez Liesa como su representante masculino para las próximas Fiestas de San Lorenzo, que hasta ahora solo habían tenido mairalesas para ejercer esa función, la mayoría de barrios y peñas recreativas oscenses abren la puerta a incorporar esta figura en el futuro si hay candidatos porque "estamos en tiempos de cambio".

A Javier Ibarz, presidente de la Alegría Laurentina, le parece "perfecto" que haya mainates y no se cierran a seguir el mismo camino "porque si un socio quiere disfrutar de ese momento, ¿por qué no se le va a permitir? Nosotros no somos quienes para prohibir nada". No será a corto plazo porque tienen una larga lista de espera para ser mairalesa (las infantiles suelen tener entre 9 y 10 años y las mayores 18), incluso con bebé de menos de un año "porque sus padres tienen mucha ilusión".

Jennifer Iglesias, de la Zoiti, también apoya esta nueva figura y asegura que "aunque nuestra peña siempre ha abogado por las tradiciones, entendemos que estamos en tiempos de cambio y si alguna vez surge se estudiaría la posibilidad".

En el mismo sentido se expresa Álvaro Antoñanzas, de Los que Faltaban. "Nos parece estupendo que ocurra porque estamos avanzando hacia una sociedad de igualdad. Y hay que tratarlo con absoluta normalidad, sin darle bombo ni quitarle importancia", opina. En su caso también tienen varios años "copados" para ser mairalesa, que se eligen por orden de inscripción, "pero el día que un chico que quiera participar, se le apuntará como uno más para el año que le toque", asegura.

También Tomás Hernández, de Los 30, respalda esta iniciativa "porque hay que ir con los tiempos, todo cambia y nada es eterno". Y deja claro que no tendrían "ningún problema" en elegir un mainate si llega algún interesado, aunque tienen mairalesas para tres o cuatro años ya designadas.

Fran Ferrer, de La Parrilla, también está a favor de la incorporación del mainate porque creen que puede ser un plus para las fiestas. No obstante, por ahora no se plantean introducir esta figura ya que antes tendría que ser analizado y votado por los socios.

Mientras, Ana Lite, de la 10 d'Agosto, apuesta por mantener tradiciones y en este sentido, cree que esta figura de representación siempre ha sido femenina. "Entiendo que todo cambia y que puede haber problemas a la hora de encontrar chicas porque la gente ahora las fiestas las ve de otra forma muy diferente a lo que eran años atrás. Por eso, creo que debemos trabajar más tanto nosotros como el ayuntamiento para que no se vaya perdiendo poco a poco la esencia de nuestra fiesta", remarca. Por ello, no se plantean cambiar la figura de las mairalesas.

"Estaríamos encantados"

Desde los barrios, Javier Moreno, presidente de la Asociación de Vecinos de María Auxiliadora, apoya esta novedad y entiende que "se tiene que tomar con mucha naturalidad". En su caso, consideran que es un representante de la juventud "y puede ser masculino o femenina". Por ello, si algún joven vecino del barrio se ofrece "por nuestra parte no habría ningún problema", subraya.

También Juan Palacios, de la Encarnación, se alegra de que esta elección "haya surgido con la misma naturalidad con la que se ha vivido el cambio en los Danzantes". La asociación ya tiene mairalesas para este año, "pero estaríamos encantados de que se presentase algún chico para ser mainate en 2025", señala.

Y en el ámbito político, el equipo de gobierno del PP manifestó su respeto a la decisión que tomen las asociaciones vecinales y las peñas sobre sus representantes. Para el PSOE, "es un paso más en la igualdad y también en las tradiciones de nuestra ciudad, que debe ser abierta, moderna, del siglo XXI y donde ellos se sientan libres de participar en las actividades que han sido protagonizadas por ellas y a la inversa", señaló su portavoz, Silvia Salazar. Y José Luis Rubió, de Vox, insistió en que defienden la igualdad de todos y que son "compatibles" las figuras de mainate y mairalesa, aunque hubiera preferido que se comunicara esta posibilidad con antelación a todas las asociaciones de barrio y peñas "para que pudieran obrar en consecuencia".