Lucas Martínez, primer mainate de San Lorenzo: "Voy a hacerlo con absoluto respeto"

¿Ya ha tenido tiempo de asimilar que va a hacer historia en las próximas Fiestas de San Lorenzo?Todavía no me lo creo, siento una alegría inmensa porque dependía de la suerte y podía pasar cualquier cosa. Y en el momento en que sacaron el papelito y vi mi nombre fue impresionante. Es la primera vez en la vida que me toca algo por sorteo así que maravilloso.

Aunque sea algo simbólico, también es un paso hacia la igualdad. ¿Era algo que perseguía?Sí, porque creo que algo que supone representar a un barrio no tiene que ser exclusivo de chicas o de chicos. Debería ser algo normalizado. Es cierto que son tradiciones o costumbres que se mantienen en el tiempo y no se suelen cuestionar, pero estoy convencido de que son pasos que se necesitan dar para que todo esté en un ambiente más de igualdad. En otros sitios ya se hace así que, ¿por qué aquí no? Ojalá este paso que he dado yo sirva para que no sea noticia de aquí en adelante.