Incendio mortal en Huesca: "No vimos fuego, solo la ventana quemada, y olor a humo"

Los vecinos del joven de 29 años que falleció en el incendio de su vivienda en Huesca y cuyo cuerpo fue encontrado por los bomberos este lunes no se explican qué pudo pasar. "No hemos visto fuego, solo hemos notado olor a humo, como de goma quemada", decía horas después del hallazgo María Tiscar, que vive en un tercero, una planta por debajo de la víctima.

Ni siquiera tienen constancia de qué día ocurrió. "No sabemos cuándo ha podido pasar. Hacía dos días que no oía ningún ruido en la casa y habitualmente suelo oírlo cuando vuelve del trabajo. Se va muy pronto, a las cinco, y regresa sobre las tres", indicaba esta residente en el número 1 de la calle Río Ara, en el barrio del Perpetuo Socorro. "Ha sido otro vecino el que ha visto desde la calle la ventana quemada y me ha preguntado que qué hacíamos, y hemos decidido llamar", añadía. Inmediatamente después llegaron la Policía y los Bomberos, que encontraron el cuerpo en el salón de la vivienda.

Fue la llamada de los vecinos la que alertó del suceso. El cuerpo fue descubierto sobre las 15.15. Los bomberos tuvieron que entrar a través de una ventana y encontraron en el interior el cuerpo sin vida de una persona.

Desde la calle era visible el efecto de las llamas en la ventana de la cuarta planta. Verónica Lacasa

La víctima era un hombre de nacionalidad dominicana que vivía solo en el piso, situado en una cuarta planta, y que, a falta de conocer las conclusiones de la autopsia, podría haber muerto por la inhalación de humo. Los bomberos lo encontraron en el salón de la vivienda.

Según ha explicado la Policía Nacional, el incendio se había originado en la cocina, que se encontraba totalmente calcinada. Curiosamente nadie había advertido el fuego ni este se propagó a otras habitaciones de la casa o a otros piso del bloque, porque se había autoextinguido por falta de oxígeno. Pero desde la calle sí era visible el rastro que dejaron las llamas a través de la ventana acristalada, una especie de galería, que aparecía ennegrecida.

Cuando los bomberos encontraron el cadáver, lo comunicaron a la Policía y se activó el protocolo para precintar la zona y que solo accedieran a ella la Policía Científica y la Policía Judicial. Además de acordonar el área se dio cuenta al juzgado de guardia y se activó una comisión judicial para esclarecer lo sucedido. Hasta allí se desplazó un médico forense, que comprobó que el cuerpo tenía signos de intoxicación por inhalación de humo, aunque será la autopsia la que confirme las causas de la muerte y si pudo haber otras circunstancias que contribuyeron al desenlace fatal.

Estado en el que ha quedado la cocina de la vivienda en la que ha muerto un joven en Huesca. Bomberos de Huesca

La casa está situada en la última planta de un modesto bloque de pisos del barrio del Perpetuo Socorro, donde solo hay ocho viviendas. María Tiscar aún tiene el susto en el cuerpo. El suceso podría haber afectado a todo el edificio, advertía. "Aquí todos tenemos gas, podríamos haber explotado", señalaba, al tiempo que lamentaba el fallecimiento del joven, "un chico muy educado, y muy buena persona" que hasta hace poco vivía en la casa con su mujer y dos hijos pequeños pero que actualmente residía solo.

Tres heridos el sábado al arder otra cocina

El incendio mortal de la calle río Ara se produce solo dos días después de otro de similares características ocurrido también en la ciudad de Huesca. Tres personas resultaron heridas de diversa consideración al arder la cocina de su domicilio de la ciudad de Huesca. Ocurrió al mediodía en un piso de la plaza de Lérida, al parecer al prenderse fuego una campana extractora.

En el momento del incendio había tres personas dentro. Dos tuvieron que ser atendidas por el equipo médico desplazado debido a la inhalación de humo. Y una tercera fue asistida por quemaduras en las manos producidas al intentar extinguir las llamas.