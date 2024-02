Los daños causados por la quema de ambulancias en Monzón superan el medio millón de euros

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancarelo, ha visitado esta mañana los daños ocasionados en el centro de salud de Monzón por la quema, previsiblemente intencionada, de dos ambulancias y un vehículo de transporte del médico rural y ha trasladado al personal sanitario su “apoyo incondicional” a la vez que ha expresado “mi mayor condena sobre esos incidentes”. El consejero ha agradecido la rápida intervención tanto del personal sanitario como de los bomberos que evitaron daños mayores en el centro. Aun así, los daños materiales son considerables y según ha indicado el consejero de Sanidad “superarán el medio millón de euros entre todo lo dañado, pero gracias a Dios no ha habido que lamentar daños personales”.

El consejero ha estado acompañado por el gerente del Salud, Luis Canalejo, y por el alcalde de Monzón, Isaac Claver, y durante su visita ha podido conocer las impresiones del personal sanitario. El consejero ha suscrito las palabras dichas por el presidente Azcón calificando de acto de “terrorismo” lo ocurrido en la noche del sábado en el centro de salud mediocinqueño. “Es un acto vandálico. No señalamos a quién ha sido. De hecho, tenemos que dejar trabajar a los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado aunque todo orienta a que ha sido provocado. No se descarta ninguna otra posibilidad, pero los primeros indicios nos dicen que es un acto provocado. En otras épocas en nuestro país este tipo de actos se hacían contra autobuses urbanos y eso era terrorismo urbano. Con esto no se debe banalizar”, ha señalado Bancarelo.

Sobre la posible autoría el consejero de Sanidad ha pedido “dejar trabajar y no entorpecer la investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad para que ésta llegue a buen término”.