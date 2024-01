Domingo electoral en los barrios rurales de Huesca: "Seré alcalde porque no quiere nadie más"

Si es difícil para los partidos políticos encontrar candidatos a las elecciones municipales en las zonas rurales, más lo es convencer a alguien para ser alcalde de una pedanía. La prueba está en los ocho barrios rurales de Huesca. En cinco se presentó una única candidatura, avalada por el 10 % del censo, y serán nombrados próximamente, pero en los otros tres nadie quería ser el representante de la alcaldesa, o lo que es el mismo, el alcalde pedáneo.

Es por ello que ha habido que convocar una consulta popular y este domingo se han celebrado elecciones en Huerrios, Fornillos de Apiés y Banariés, donde al no presentaron candidaturas todos los residentes, estén o no en el censo electoral, son elegibles.

Aún así, tras el cierre de las urnas, todavía no está claro quién los representará. Las dos personas elegidas por sus vecinos en Huerrios y Fornillos de Apiés han pedido un día al Ayuntamiento para pensárselo. El de Banariés, David Sauras, con 11 votos de un censo de 46, ya ha decidido que acepta, a pesar de sus recelos iniciales.

Sauras lleva dos mandatos, con el PSOE, y este será el tercero, bajo un gobierno del PP. "Acepto y seré alcalde pero porque no se presenta nadie más y porque necesitamos a alguien que esté en contacto con el Ayuntamiento", dice. Su deseo hubiera sido dejarlo, mientras bromea con la posibilidad de que "alguien me haga una moción de censura y me quite el puesto".

Una vecina de Banariés votando a su alcalde pedáneo. Javier Navarro

Después de ocho años, entiende que debería haber un relevo. "Este cargo es más el de presidente de una comunidad de vecinos, donde el turno es rotatorio. Durante este tiempo he transmitido las quejas y los anhelos de la población, me han hecho muy poco caso y lo lógico sería que viniera otro a ver si le hacían más. Ya no suele presentarse nadie en casi ningún pueblo", comenta, reconociendo el hartazgo por esa razón.

El alcalde de Banariés admite que en el pueblo no falta ningún servicio básico pero tampoco ven que se consiga nada más. "Somos pocos y esto no es un calle de Huesca es todo un término con caminos, una báscula para los agricultores, un edificio municipal... seguramente suponemos más gasto".

Además de los 11 votos para David Sauras, otros 3 han ido a parar a otro vecino y uno más a un tercero. Ha sido el barrio rural con menos participación, algo que la concejala delegada de los Servicios de Participación Ciudadana y Barrios, Susana Oliván, atribuye al hecho de que "daban por sentado que el alcalde iba a continuar".

En Huerrios y Fornillos, las urnas también han dado un nombre, pero "todavía nos tienen que decir si aceptan el cargo, han pedido un día para pensárselo", indica la concejala, quien se ha felicitado por la buena participación de la consulta popular. En Huerrios votaron 36 de los 52 censados; y en Fornillos, 13 de 19.

El relevo se produce tras el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Huesca, ya que se trata de cargos de confianza. Dos de los ocho ya habían presentado su dimisión. La concejala ha agradecido a los salientes las facilidades para hacer posible el relevo y su continuidad en este periodo de tránsito. Y asegura que pronto se reunirá con todos "para empezar a trabajar".

El lunes se reunirá la junta electoral que rige el proceso (compuesta por cuatro ediles en representación de los tres grupos políticos municipales) para proclamar a los electos y, posteriormente, la alcaldesa, Lorena Orduna, firmará los correspondientes decretos de nombramiento. Obviamente, en los casos de Huerrios, Banaries y Fornillos, las personas elegidas por sus convecinos deberán previamente aceptar el nombramiento.

La función de los alcaldes pedáneos viene definida en el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento. Establece que se trata de representantes de la Alcaldía, que el nombramiento es potestativo de la presidenta de la corporación municipal y deberá recaer en una persona con residencia en la localidad. Tienen carácter de autoridad en las funciones que desempeñan: detección de necesidades de sus localidades y coordinación de la actuación municipal.