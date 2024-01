El convenio sanitario entre Aragón y Cataluña para la asistencia en 80 municipios lleva dos años caducado

El convenio de colaboración entre Aragón y Cataluña para la asistencia sanitaria en 80 municipios situados en zonas limítrofes lleva dos años caducado. La situación no es excepcional, ya que también está pendiente la renovación del acuerdo con el Gobierno de Castilla La Mancha para la atención a pacientes de 36 localidades de las provincias de Zaragoza y Teruel.

Según ha confirmado la consejería de Sanidad respecto al de Cataluña, cuando llegó el nuevo gobierno del PP "se encontró con que estaba caducado desde 2022, y se está trabajando para su renovación". La situación, precisa, no afecta a los pacientes, que están recibiendo la asistencia con normalidad en centros de una u otra Comunidad.

También caducó antes de las elecciones y está por renovar el convenio con Castilla La Mancha, a pesar de que el Consejo de Gobierno de esta Comunidad ya autorizó en abril de 2023 la firma con Aragón para la asistencia sanitaria en zonas limítrofes. Era de aplicación a 30 municipios y entidades singulares de Guadalajara y a 36 de Zaragoza y Teruel, teniendo como referencia a los hospitales de Teruel y Calatayud.

Está por suscribir igualmente el que iba a cerrarse con La Rioja, indicaron desde Sanidad, un convenio ya adelantado. Sí se encuentran en vigor los de Navarra y Valencia.

La caducidad del convenio con Cataluña ha salido a la luz a raíz de la consulta realizada al Justicia de Aragón por una vecina de Sopeira, en la comarca de la Ribagorza. Según la información recabada por esta institución, el último acuerdo se suscribió el 31 de agosto de 2018 para cuatro años. "Así pues, en el momento actual no existe un convenio en vigor entre el Gobierno de Aragón y la Generalitat para la prestación de asistencia sanitaria a los residentes en municipios limítrofes", señala el Justicia en su respuesta.

No obstante, precisa, desde Aragón se han llevado a cabo gestiones para iniciar la negociación con el fin de formalizar un nuevo convenio, algo "que requiere la colaboración de ambas partes y, lamentablemente, no depende únicamente del departamento de Sanidad conseguir llevar a buen término dicha negociación".

El Justicia abrió el expediente tras la consulta de la vecina de Sopeira, que se interesó por la existencia del convenio debido a un problema que tuvo de falta de coordinación entre ambas administraciones. Según ha explicado a este periódico, reside en Aragón y su especialista está en el Hospital de Viella (Lérida) pero para pruebas más complicadas la envían a Huesca o Zaragoza.

"Tuve que ir al Hospital San Jorge, pero el informe no llegó al Hospital de Viella sino a la consulta de Atención Primaria, en Arén, lo que me obligó a ir a buscarlo personalmente y trasladarlo a mi especialista", cuenta esta paciente aragonesa, que prefiere permanecer en el anonimato. "Esto nos va a pasar siempre porque los sistemas informáticos de Aragón y Cataluña no están conectados", aclara la vecina de Sopeira, que hizo una consulta al Justicia y otra a su equivalente catalán, el Síndic de Greuges.

El convenio con Cataluña beneficia a 45 municipios en Aragón y a 35 en Cataluña. Uno de ellos precisamente es Arén. "No se entiende que se haya dejado caducar", afirma su alcaldesa, Mireia Codina, que además es sanitaria. Asegura que es un tema "muy sensible" para los vecinos porque afecta a su salud. La edil reconoce que la colaboración "funciona bien, pero el acuerdo debe actualizarse".

Codina sí critica la carencia detectada en el transporte sanitario no urgente, tras la adjudicación del último contrato por parte del Gobierno de Aragón, pues no contempla el traslado de pacientes a su domicilio, si este se encuentra en otras Comunidades Autónomas. De hecho excluye a pacientes catalanes adscritos a centros sanitarios aragoneses cuando una ambulancia debe llevarlos a su domicilio.