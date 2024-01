El detenido por la agresión a su mujer en Ontiñena no tenía denuncias previas

El vecino de Ontiñena detenido por la presunta agresión a su mujer, cuyas lesiones la mantienen en estado crítico en un hospital de Lérida, no tenía denuncias previas por violencia de género. Este martes permanecía en dependencias de la Guardia Civil de Fraga, a donde fue trasladado por los Mossos d’Esquadra, a la espera de pasar a disposición del juzgado de esa ciudad.

Los hechos tuvieron lugar el domingo en la casa familiar de la pareja, en Ontiñena, un municipio de unos 500 habitantes de la comarca del Bajo Cinca. Una ambulancia trasladó a la mujer, de unos 60 años, al Hospital Arnau de Vilanova de Lérida, donde los médicos detectaron que las lesiones podían ser compatibles con un caso de violencia de género. Según la Guardia Civil, esta fue la causa de que se detuviera al marido. El arresto se produjo en Lérida, en las inmediaciones del centro hospitalario.

El hombre no tenía antecedentes por malos tratos. Según ha podido confirmar este periódico, no consta denuncia alguna contra él en el sistema Viogén de protección de las mujeres víctimas de violencia de género. La pareja, sin hijos, vivía en esta localidad desde hace más de 30 años. Ella descendía del pueblo, a donde volvió después de residir durante mucho tiempo en Cataluña. Los vecinos también comentaron que no tenían constancia de incidentes anteriores protagonizados por el hombre.

Inpección de la vivienda

La Guardia Civil regresó el martes al domicilio de la pareja, donde ya habían estado algunos agentes el lunes para proceder a precintarla. En esos dos días, especialistas de ese cuerpo inspeccionaron la casa donde se produjeron los hechos la tarde del pasado domingo.

La víctima permanece ingresada en el Hospital Arnau de Vilanova de Lérida. Según la primera noticia que se dio sobre el suceso, su estado era crítico. Fue el centro sanitario el que avisó a los Mossos d’Esquadra al ver que las heridas que presentaba eran compatibles con un caso de malos tratos. La Policía autonómica catalana arrestó al marido, acusado de un delito de tentativa de homicidio en el ámbito de la violencia de género.

Atendiendo a que los hechos se habían producido en Ontiñena, los Mossos d’Esquadra derivaron el asunto a la Guardia Civil, a la que entregaron el detenido.

En la provincia de Huesca había a 31 de diciembre del 2023, 461 víctimas bajo algún tipo de protección del Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (Viogén), y otros 2.796 inactivos. De los primeros, ninguno con nivel de riesgo extremo, pero sí en riesgo alto (4), medio (53) y bajo (191). El resto, era de nivel no apreciado.