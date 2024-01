La polémica pregunta del examen mir que desata las críticas: "Es inadecuada y absolutamente desafortunada"

El examen para conseguir una plaza mir (médico interno residente) celebrado el sábado 20 de enero terminó con polémica. Y todo por las críticas que ha despertado una de las preguntas, en concreto la número 84, relacionada con el diagnóstico de un médico que trabaja un exceso de horas, al considerar que estigmatiza la salud mental y supone una falta de respeto para los profesionales de Atención Primaria.

El Ministerio de Sanidad ha propuesto ya su retirada, mientras crecen las voces en contra de esta cuestión, que ha generado un encendido debate en el mundo sanitario. La pregunta en cuestión expone el caso de un médico de 50 años (no concreta la especialidad, aunque todos la deducen) "que con frecuencia acumula retraso de 2 horas en la consulta, creando algún conflicto, aunque es el que tiene menor cupo de pacientes". Y continúa el texto: "Empieza su jornada laboral antes de la hora para planificar y adelantar su trabajo, pero siempre es el último en salir". Para justificar esta situación el profesional alega: "No soporto dejar algo a medias, soy muy perfeccionista, tengo muchas cosas que hacer además de las visitas (burocracia, papeleos) y no tengo tiempo para nada más. No sé cómo lo hacen mis compañeros que tienen familia, aficiones... Yo no tengo tiempo ni para ir al gimnasio. Los fines de semana me quedo en casa, descansando. No tengo vida social." El médico afirma que no tiene tiempo libre "ni vida social" y que "no es capaz de discernir lo que es urgente y prioritario de lo que no lo es". Tras lo que se plantea que tiene algún trastorno de la personalidad.

El ministerio califica de “lamentable” la cuestión incluida en el examen, que ha despertado numerosas críticas de profesionales y sociedades científicas. Desde Aragón, el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha lamentado "el inadecuado y absolutamente desafortunado ejemplo utilizado en una pregunta del examen mir". Ha expresado su confianza en que "el Ministerio actée rápido para que sea retirada". Tal y como ha dicho: "Los estudiantes necesitan modelos en los que mirarse y en la Sanidad los hay, y muchos".

"Es obligación de las Administraciones tratar a los médicos con respeto y aplicar acciones de mejora concretas que les permitan desempeñar su labor con seguridad y en condiciones adecuadas", ha apuntado. En este sentido, ha reconocido que "los ciudadanos merecen la mejor calidad asistencial, vivan donde vivan, y eso supone crear más plazas mir y unas condiciones laborales dignas, en las que ya estamos trabajando en Aragón y que pronto daremos a conocer".