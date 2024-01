Ratificada la condena por la pedrada contra un coche de la Guardia Civil en Chía

La Audiencia de Huesca ha confirmado la condena contra dos jóvenes por dar una pedrada a un coche de la Guardia Civil en las fiestas de Chía, localidad de la comarca de la Ribagorza. No obstante, ha rebajado la pena de multa a uno de ellos, estimando parcialmente su recurso, y rechaza el que presentó el abogado de los agentes, que pidió que los hechos se reconocieran como delito de atentado.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca condenó por un delito leve de daños al joven que arrojó la piedra, a pagar una multa de 400 euros e indemnizar a la Guardia Civil, en concepto de responsabilidad civil con la suma de 432,82 euros por los desperfectos en el coche. Sobre el otro, condenado por resistencia a la autoridad, pesan seis meses de multa (1.800 euros). Unas penas que, según el abogado de los guardias, debieron ser mayores.

El suceso tuvo lugar en la madrugada el 29 de mayo de 2022. Uno de los acusados lanzó una piedra de 10 kilos sobre la luna del vehículo oficial estacionado en la puerta del Ayuntamiento. Los agentes y algunos vecinos los buscaron y localizaron una furgoneta estacionada en la parte trasera de la iglesia ocupada por dos jóvenes a los que identificó un vecino.

Los agentes requirieron a los dos ocupantes de la furgoneta para que salieran del vehículo. Uno lo hizo voluntariamente pero el otro hizo caso omiso y se negó a identificarse, haciendo aspavientos con las manos, dando manotazos, alguno de los cuales alcanzaron a un guardia e intentando marcharse y quitarse de encima al agente que intentaba proceder a su detención.

No obstante, como señaló el juez de lo Penal en primera instancia, esta resistencia activa no alcanzó una especial intensidad, "sino que es de tono moderado y características eminentemente neutralizadoras", por lo que consideró que no hubo delito de atentado a la autoridad. Tuvo en cuenta "la entidad del forcejeo", que no se causara lesiones al agente y "el probable estado de afectación por el alcohol que presentaba el acusado exteriorizado por un deambular inestable".

Acusación y defensa apelaron ante la Audiencia. El abogado de uno de los condenados pidió la absolución o la rebaja a la mitad de la multa entendiendo que no había delito sino una infracción administrativa. También apeló el letrado de los agentes para que se reconocieran los hechos como delito de atentado.

La Audiencia entiende que no cabe la absolución y valida la versión de los agentes, donde consta la negativa del sujeto a atender el requerimiento de los guardias y "la realización de aspavientos y manotazos" para impedir su labor, llegando a alcanzar a uno de ellos. Se negó a identificarse y obstaculizo la labor policía, "no solo con la mera negativa o de forma pasiva, sino activa, esto es, haciendo aspavientos con las manos, dando manotazos, alguno de los cuales alcanzó al agente e intentando marcharse y quitarse de encima al citado agente, aunque considera que era una resistencia moderada. No obstante rebaja la multa al entender que hubo un error en la determinación de los ingresos del imputado, que no eran de 1.400 euros al mes sino de entre 700 y 800 euros.

El abogado de los guardias, Jorge Piedrafita, se ha felicitado por que se mantenga la condena por delito de resistencia contra la autoridad y daños. El letrado de la asociación Independientes de la Guardia Civil se muestra "moderadamente satisfecho" por haber conseguido mantener la condena, pero señala que la pena queda corta "y se tendrá que seguir trabajando contundentemente mediante las acusaciones particulares y las distintas acciones asociativas para lograr penas más duras y que sean lo suficientemente disuasivas y no de la sensación de que estas acciones contra los servidores públicos que garantizan la seguridad de la ciudadanía salen prácticamente gratis".