Educación acata el auto judicial y reanudará las clases en Caneto el martes

La consejería de Educación ha anunciado que acatará "con la mayor urgencia posible" el auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que le obliga a reabrir la escuela de Caneto. Y de hecho ya ha notificando a familias, docentes y Ayuntamiento que a partir del martes se vuelve a prestar el servicio educativo. El hecho de esperar hasta el martes es porque el lunes es fiesta local en el municipio de La Fueva.

La consejería recuerda que la resolución del TSJA es solo una medida cautelar y que el propio auto establece una "contracautela" que considera "imprescindible", para que la administración educativa indique en 15 días cuáles son los defectos de las instalaciones que motivaron el cierre en cuanto a la seguridad estructural, de incendios o salubridad, así como los requisitos de protección laboral que no se cumplen, a los efectos de que puedan ser subsanados por la corporación que solicitó la autorización de la escuela, es decir, el Ayuntamiento de La Fueva.

A este respecto, el departamento de Educación ha indicado que se le van a notificar los defectos de las instalaciones, y precisa que el propio TSJA determina que, si no se subsanasen "podría levantarse la medida cautelar acordada".

La Administración de la Comunidad Autónoma se había opuesto a la medida cautelar solicitada por los padres. La consejería siempre ha justificado el cierre por las deficiencias detectadas en las dos aulas de madera donde se imparten las clases y de hecho el director general de Planificación llegó a decir que "la escuela de Caneto nunca ha existido como tal", porque no tiene código de centro, no ha sido publicada en un BOA y no se han llevado a cabo los trámites necesarios para poder abrir un centro educativo.

Como alternativa, la consejería dispuso el traslado de los niños hasta el colegio de La Fueva, opción rechazada por los padres. De hecho, desde noviembre, cada día un autobús escolar acude a Caneto, aunque se va de vacío.