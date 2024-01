Malestar en Jacetania y Alto Gállego por la suspensión de las rutas escolares por la previsión de nevadas

La suspensión por parte del departamento de Educación, Ciencia y Universidades de las rutas escolares por la llegada de una nueva DANA a Aragón no ha sentado nada bien a alcaldes de las comarcas de la Jacetania y el Alto Gállego, ni a los padres de los escolares afectados por esta decisión. Y es que en estos territorios conviven con la nieve todos los inviernos, es su día a día, y además esta suspensión afecta a la conciliación de las familias, porque algunas han llevado a sus hijos al colegio, pero otros no.

El malestar también se ha generado porque a primera hora de la mañana de este miércoles no había caído ni un solo copo de nieve, ya que han llegado a media mañana. Y las previsiones habían mejorado sustancialmente en los últimos días, subiendo la cota de nieve y descendiendo los espesores previstos en un momento.

“Todos los inviernos nieva, la mayoría de las veces mucho más que esta vez y nunca se han suspendido las rutas escolares”, señala Jesús Gericó, alcalde de Sallent de Gállego. "Esta es nuestra forma de vida, estamos habituados", por lo que considera que “no se puede generalizar” y decidir suspender las rutas de transporte “porque vaya a nevar en Huesca o Zaragoza”. En el valle de Tena “ha nevado siempre y el transporte se mantiene porque los autobuses están preparados para la zona en la que vivimos”. Otra cosa es que caiga “un metro de nieve”, pero la decisión “no se puede tomar el día de antes al medio día”, añade.

También ha sido muy crítico Fernando Sánchez, alcalde de Canfranc. “Hay aviso amarillo y como mucho van a caer entre 10 y 15 centímetros como máximo, con esta situación no se pueden suspender las rutas”, señala. Cuestión diferente “sería una alerta roja o naranja”, pero recuerda que “todos los inviernos ha nevado y lo seguirá haciendo”. Considera que ha sido una alerta “innecesaria” y una decisión por parte del departamento de Educación “que no entendemos ni nosotros ni nadie”. Igualmente ha indicado que los quitanieves, en situaciones de nevadas, “pasan continuamente para limpiar las carreteras”, e insiste, en que lo podría entender en una situación “muy excepcional”, no en esta, porque además “las previsiones habían cambiado y no se esperaba tanta nieve como al principio”.

El alcalde de Yésero, Javier Campo se refería a la conciliación familiar en esta jornada. “Algunos padres han llevado a sus hijos a los centros escolares, pero otros no” y hacía referencia a que a primera hora de este miércoles “no ha caído ni un copo”.

El departamento de Educación, Ciencia y Universidades ha enviado hoy un comunicado a los centros educativos con las instrucciones sobre la actuación de éstos en situaciones de inclemencia meteorológica. Los centros deben establecer un protocolo de actuación ante incidencias meteorológicas, que debe ser conocido por todo el profesorado, personal del centro, familias y alumnado, señala el comunicado. Debe quedar, en la medida de lo posible, garantizada la apertura de los centros, por parte del equipo directivo o por personal docente en quien se delegue. Además cualquier incidencia debe ser puesta de forma inmediata en conocimiento del Servicio Provincial, con indicación la causa, el alumnado afectado, y las medidas adoptadas. Esta información se debe actualizar hasta la finalización de la situación de emergencia. Por otro lado la Dirección del centro es la responsable de tomar las decisiones pertinentes que garanticen la seguridad de los miembros de la comunidad educativa sobre el cierre del centro o su desalojo, llegado el caso, tras analizar la situación que puede motivarlo y sus consecuencias.

El profesorado, independientemente del lugar de su residencia, debe cumplir con su obligación de atender al alumnado en todo momento, así como adoptar las medidas necesarias para acudir al centro, sobre todo, cuando la situación de dificultad sea previsible. Si esto no fuera posible, por presentarse una situación imprevisible de fuerza mayor, podrá justificarse mediante declaración jurada fehacientemente contrastada por la Dirección del centro considerando el nivel de la incidencia acaecida, valorando la intencionalidad de ponerse en camino y la imposibilidad manifiesta para poder llegar al lugar de trabajo. En cualquier caso, si, no puede acceder al centro educativo al inicio de la jornada, y se mejoran las condiciones de acceso pasadas las primeras horas de la mañana, los profesores deberán trasladarse al centro y concluir su jornada según el horario previsto. Se recomienda, en especial respecto a docentes itinerantes, que se reduzcan los desplazamientos al mínimo imprescindible.