Los vecinos del casco histórico de Sariñena piden participar en la reforma de la plaza de España

Ante el inminente comienzo de las obras de remodelación de la plaza España de Sariñena, la asociación del Casco Antiguo ha expresado algunas objeciones al diseño de la reforma planteada, insistiendo en la necesidad de que sea un espacio "vivo y habitable", y no un mero solar de hormigón con la excusa de utilizarlo "como escenario cinco días al año". También lamenta que los trabajos vayan a ponerse en marcha sin un proceso previo de participación ciudadana.

El colectivo asegura haber conocido las intenciones del equipo de gobierno a través de las redes sociales, donde colgaron la "única imagen" que ha trascendido del plano de la actuación prevista. A raíz de ello, señalan que se generó cierto debate entre la ciudadanía, lo que les llevó a solicitar al alcalde del municipio, Juan Escalzo, una reunión "de carácter informativo y abierta" sin que hasta ahora hayan obtenido respuesta.

Desde la asociación, a través de un comunicado, insisten en que "se echa de menos un proceso de participación pública y mayor transparencia, así como una presentación de lo que se pretende hacer, tal y como han hecho en los últimos meses otras localidades aragonesas, la última, Barbastro".

Para sus miembros, "resulta imprescindible que la plaza tenga vida, y no sea un solar de hormigón, con la excusa de poder usarla para espectáculos cinco días al año con mobiliario y arbolado de carácter móvil". Por ello, insisten en la importancia de mantener suficientes árboles en tierra con riego fijo, "y no en maceteros que resultan caros e ineficientes" y además, eliminan la posibilidad de generar espacios reales de reunión bajo su sombra. "Queremos una plaza con vocación de plaza habitable, y no repetir los errores de la primera reforma de la plaza del Salvador, convertida, en la práctica, en un aparcamiento, tras haber eliminado los lugares de reunión y socialización de sus vecinos", señalan.

También insisten en la necesidad de hacer accesibles todos los establecimientos de la plaza y, al mismo tiempo, abogan por la progresiva peatonalización de las zonas "a medida que se va abordando su mejora en lugar de convertirlo todo en nuevos aparcamientos". Por último, y en relación al terreno creado tras el derribo de casa Laín, que, tal y como señalan, tiene como objeto ensanchar la entrada a la calle Ugarte, proponen un concurso de ideas para convertirlo en un rincón urbano acogedor.

La plaza de España alberga el edificio consistorial y varios establecimientos. Heraldo

El alcalde de Sariñena, Juan Escalzo, ha explicado que la solicitud de la asociación del Casco Antiguo se recibió el 30 de noviembre, es decir, con el proyecto ya aprobado y la obra adjudicada, "sin posibilidad de realizar modificaciones". De hecho, y de cumplirse lo previsto, las obras de remodelación comenzarán esta misma semana. Los trabajos incluyen el rediseño de la plaza, con la eliminación de las zonas de aparcamiento, y además, la renovación de las redes.

Desde el consistorio, aseguran que el equipo de gobierno trasladó sus intenciones al conjunto de propietarios de establecimientos situados en la plaza de España y que existe un "absoluto" consenso respecto a las obras planteadas.

Por otro lado, y en relación a la posibilidad de incluir maceteros móviles, el primer edil asegura que fue una opción que se debatió a nivel interno y por lo tanto, muestra su extrañeza ante su transcendencia fuera del consistorio. No obstante, y en relación a ello, asegura que se optó finalmente por mantener árboles en tierra y generar varias zonas verdes.