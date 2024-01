Exigen un parque de bomberos en la Jacetania: "A un incendio en Ansó se tarda en llegar hora y media"

El PSOE ha exigido a la Diputación de Huesca que siga adelante con los proyectos de los parques de bomberos previstos en la comarca de la Jacetania, ya que actualmente no se cumplen los tiempos de respuesta establecidos en la Ley del Fuego. El anterior equipo de gobierno planificó uno principal entre Sabiñánigo y Jaca y otro secundario en Berdún, pero los presupuestos del 2024 aprobados por el PP no recogen asignación para ellos. El de Berdún daría servicio a la zona más alejada del Pirineo occidental.

La comarca está formada por núcleos muy dispersos y los bomberos del servicio provincial del Speis deben recorrer grandes distancias, a veces por carreteras de montaña donde las condiciones son difíciles en invierno, ha advertido Olvido Moratinos, portavoz del PSOE en la Jacetania.

Un claro ejemplo es Ansó, a 72 kilómetros del parque más cercano, el de Sabiñánigo. "Un camión de bomberos podría tardar hora y media en llegar a un incendio, o incluso dos horas, si las condiciones meteorológicas son adversas", ha precisado Moratinos. Este fin de semana la nieve dificultaba la circulación. Además, en invierno se disparan los percances por el uso de las estufas y chimeneas.

Ha citado el caso del incendio ocurrido el 30 de diciembre en una nave de porcino de Puente la Reina, donde murieron 200 lechones en. Situada a 40 km, los bomberos tardaron 45 minutos, según ha explicado la portavoz socialista, y eso que desde Sabiñánigo hay autovía. Ha recordado además que la Ley del Fuego marca un tiempo máximo de reacción de 35 minutos, que se puede triplicar en el caso de Ansó u otras localidades como Fago, las más alejadas desde Sabiñánigo.

El PSOE ha presentado una moción al pleno que celebrará la Diputación el próximo viernes exigiendo que el gobierno del PP dé continuidad a la planificación de los dos parques en la Jacetania. Tanto en el de Berdún como en el que se iba a ubicar entre Jaca y Sabiñánigo, los ayuntamientos cederían gratuitamente los terrenos. La previsión era redactar este año los proyectos y empezar las obras en 2025.

Los socialistas también han puesto de manifiesto que el actual presidente, Isaac Claver, ha cambiado el criterio que había imperado hasta el momento de construir parques en suelos municipales cedidos gratuitamente a la Diputación, como demuestra la reciente adquisición de terrenos privados por 150.000 euros en Monzón, municipio del que es alcalde. Por ello pide a la institución "que compense a los consistorios que ya han cedido terrenos para nuevas instalaciones y que así lo requieran".

Junto a Olvido Moratinos ha comparecido en rueda de prensa el diputado provincial Fernando Sánchez, alcalde de Canfranc. Este ha recordado que la Jacetania, como el Alto Gállego, son zonas muy turísticas, con un importante parque inmobiliario, así como un importante número de población flotante. Jaca, con 13.500 residentes en invierno, puede pasar a unos 60.000 en épocas de afluencia turística.

Cuando se puso en marcha el Speis en 2021, se tuvo en cuenta la singularidad de la provincia, con una gran dispersión geográfica y comarcas de montaña, ha señalado el PSOE. Por eso piden no considerar solo el padrón de habitantes en la planificación de nuevas sedes.

Según Sánchez, se ha preguntado en diversas ocasiones al PP por sus planes para las nuevas sedes de bomberos, hasta ahora sin éxito. "No tenemos ninguna información sobre qué va a pasar con el Speis", ha asegurado. Y ha pedido "igualdad entre todos los ciudadanos", al ser preguntado por la intención del actual gobierno de dar prioridad al parque de Monzón. "No estamos en contra de ningún parque, cuanto mejor servicio se dé, mejor, pero tiene que ser sostenible, no podemos agotar los fondos de la Diputación. Tampoco hemos visto los informes técnicos que lo avalan", ha señalado el diputado.