Los 21 niños de Caneto siguen sin escolarizar casi 50 días después de ordenar el cierre del aula

Los 21 niños de Caneto continúan sin escolarizar cuando han pasado casi 50 días desde que el departamento de Educación del Gobierno de Aragón ordenó el cierre de las dos aulas de infantil y primaria donde estudiaban, y lo que es peor, no se vislumbra una solución para ellos a corto ni medio plazo, a pesar de la polvareda política que levantó el asunto. Ejemplo de lo disparatado de la situación es que se sigue mantenimiento la ruta de transporte para llevarlos a la escuela de Tierrantona, el centro al que se les reasignó, pese a que ningún alumno se sube al autobús.

"Es un problema para los niños, que podrían perder un año", lamenta Jesús Solano, alcalde de La Fueva, municipio al que pertenece Caneto, quien urge un acuerdo para resolver este embrollo entretanto el Ayuntamiento realiza los trámites para declarar suelo urbanizable los terrenos rústicos donde se asientan las dos cabañas de madera en las que reciben las clases los pequeños desde 2019.

El 3 de noviembre, la consejería comunicó el cierre del centro porque llevaba cinco años sin estar legalizado y ordenó el traslado de los niños a Tierrantona. Pero las familias se opusieron. Defienden la escuela en Caneto y alegan la peligrosidad de la carretera, un trayecto de 45 minutos, con 193 curvas y tramos limitados a 20 km/h, con hielo en invierno.

Son los padres los que se han hecho cargo de la educación de los menores, por turnos, aunque desde hace unos días cuentan con la ayuda voluntaria de un maestro. "Sigue todo igual. No hemos tenido contacto con Educación. Enviamos un correo a la dirección que nos dieron y no hemos recibido respuesta", indica Eduard Jubert, portavoz de las familias. "Nos hemos organizado para estar todo el año atendiéndolos en las aulas porque no vemos voluntad de resolver esto", añade.

Las familias aseguran que se ha puesto en marcha el expediente de absentismo escolar, pero la consejería lo niega. Según explican desde Educación, la escuela de Tierrantona pasa lista cada día, como se hace en todos los centros, para dejar constancia de las ausencias, pero no se tramita de momento ningún protocolo de absentismo para penalizar a los padres.

"Nos pusimos a disposición del Ayuntamiento y de las familias para buscar una solución dentro de la legalidad, y así se continua", indican fuentes de la administración educativa. El primer paso, aclaran, es que el Ayuntamiento haga las gestiones adecuadas para legalizar el suelo para uso urbano y educativo, "con todas las medidas, normas de seguridad y planes de emergencia", cuya carencia motivó el cierre. "Cuando el Ayuntamiento lo consiga, el departamento estará en disposición de poder empezar la parte administrativa de los trámites autonómicos, el decreto de formalización de la escuela", añaden.

De momento el Ayuntamiento ha enviado a la Dirección General de Urbanismo los planos de la finca de la escuela de Caneto "para ver si puede pasar a ser suelo urbano y qué pasos tenemos que dar", aclara el alcalde. No ha habido nuevos contactos con la administración autonómica. "Estamos haciendo lo que nos dijeron, que buscáramos suelo urbano para empezar los trámites de regularización, pero en Caneto no lo hay, solo las casas antiguas, ni siquiera lo son las calles porque es una cesión de la Confederación Hidrográfica", recuerda Jesús Solano.

Solo viaje de ida

La consejería ofreció a los niños transporte escolar a Tierrantona. Desde el 16 de noviembre, cada día, a las 8.00, un autobús va a recogerlos y se marcha de vacío. Las familias solicitaron formalmente la anulación del servicio considerándolo un derroche, ya que no lo piensan utilizar, pero el bus sigue realizando la ruta entre Tierrantona y Caneto. Solo el viaje de ida, porque a la vuelta no hay niños que retornar a casa.