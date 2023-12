Astún y Candanchú tampoco abrirán sus estaciones en el puente de la Constitución

Las estaciones de esquí de Astún y Candanchú, en el valle del Aragón, también han descartado abrir para el puente de la Constitución, sumándose así a la decisión anuncia por el grupo Aramón para las pistas de esquí de Formigal-Panticosa y Cerler. De esta forma, en Aragón solo habrá esta semana festiva un centro invernal abierto, Valdelinares, en Teruel, con poco más de 3 kilómetros.

"Las nevadas de las últimas horas no han sido suficientes para tener unos espesores óptimos de cara al arranque de temporada", han indicado en un comunicado de prensa Astún y Cadnachú, para señalar a continuación que siguen trabajando "intensamente" para poder confirmar la fecha de apertura lo antes posible y a la espera de las precipitaciones de este próximo fin de semana.

"Pese al continuo trabajo que se ha realizado en las pistas y las condiciones climatológicas que se estaban dando, no ha sido posible que las estaciones contasen con las circunstancias favorables para dar por inaugurada la temporada 2023-2024", señalan.

La decisión de Astún y Candanchú se hace pública un día después de que la empresa Aramón descartara abrir sus estaciones del Pirineo, Formigal-Panticosa y Cerler. Solo pondrá en marcha parcialmente las pistas de esquí de Valdelinares, en la provincia de Teruel. Aquí se podrá disfrutar de cinco remontes, 3,5 km esquiables con espesores de 10 a 30 cm, a partir del miércoles.

En un comunicado, el grupo de la nieve explicó que las condiciones meteorológicas y el continuo trabajo de innivación en los últimos días "no han sido suficiente para garantizar la apertura de las estaciones en el Pirineo", y tampoco en Javalambre.

El retraso en el inicio de la temporada en Formigal-Panticosa y Cerler afecta directamente a los contratos de la plantilla de los centros invernales, pero también tiene consecuencias en los alojamientos y los negocios de hostelería, donde las expectativas del sector turístico se han enfriado en este largo puente de cinco días que sirve de anticipo a la temporada. La noticia de Aramón ha supuesto un "duro golpe" en los valles de Tena y de Benasque, con una cascada de cancelaciones, sobre todo en los alojamientos situados a pie de pistas.

"Es un golpe para la economía del valle. El puente de la Constitución representa un porcentaje alto de los ingresos anuales", declaraba el presidente de la Asociación de Empresarios Turístico del Valle de Benasque, José María Ciria, una circunstancia que es trasladable al valle de Tena y al valle del Aragón, en este caso tras el anuncio de hoy. No obstante, él todavía confía en una buena ocupación, "porque este destino no solo es nieve". "Se van a resentir más los negocios cercanos a las estaciones de esquí. Tendremos anulaciones y no una ocupación del 100% pero sí del 70%, algún día incluso más, porque a Benasque viene la gente en cualquier puente", concluyó.