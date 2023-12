Aluvión de cancelaciones en los hoteles a pie de pista del Pirineo por la falta de nieve

El macropuente festivo de cinco días se ha desinflado en el Pirineo, después de que el grupo Aramón anunciara el lunes que no abrirá sus estaciones de esquí de Formigal y Cerler por falta de nieve. El grupo empresarial sí estrena temporada en Teruel, con la puesta en marcha parcial de Valdelinares, mientras que Javalambre permanecerá cerrada. Y por lo que respecto a las pistas del valle del Aragón, Candanchú y Astún hoy darán a conocer su decisión.

El retraso afecta directamente a los contratos de la plantilla de los centros invernales, pero también tiene consecuencias en los alojamientos y los negocios de hostelería, donde las expectativas del sector turístico se han enfriado en este largo puente de cinco días que sirve de anticipo a la temporada. La noticia de Aramón ha supuesto un "duro golpe" en los valles de Tena y de Benasque, con una cascada de cancelaciones, sobre todo en los alojamientos situados a pie de pistas.

"No es una buena noticia, porque sin las pistas abiertas la ocupación se resiente bastante, pero si la meteorología no acompaña no se puede hacer nada más", comenta resignado el presidente de los empresarios del valle de Benasque, José María Ciria. "No habrá tanta gente como con la estación de Cerler abierta ni tantos días con una buena afluencia de turistas", añade, confirmando que se están cancelando numerosas reservas.

"Es un golpe para la economía del valle. El puente de la Constitución representa un porcentaje alto de los ingresos anuales", declara Ciria. No obstante, él todavía confía en una buena ocupación, "porque este destino no solo es nieve". "Se van a resentir más los negocios cercanos a las estaciones de esquí. Tendremos anulaciones y no una ocupación del 100% pero sí del 70%, algún día incluso más, porque a Benasque viene la gente en cualquier puente", concluyó.

El personal ya estaba contratado, las cámaras llenas y los hoteles preparados, señala Jesús Pellejero, presidente de los empresarios del valle de Tena, que además es propietario de dos hoteles en Formigal. En vista de las numerosas cancelaciones solo abrirá uno. "Aquí el objetivo es el esquí, no es lo mismo que en Jaca o en Biescas, donde todavía llenarán", precisó.

Los efectos negativos van más allá del puente de la Constitución. Aunque nieve no se prevé una apertura antes del viernes, día 15. "Para la semana próxima prácticamente nos habían cancelado el cien por cien", afirma este hotelero. Los empresarios están intentando optimizar los recursos en los alojamientos y una vez hechos los contratos adelantar descansos de los trabajadores. Además, la apertura a principios de diciembre anima las ventas el resto del mes, otro motivo de incertidumbre. "Ahora nuestras expectativas están puestas en las vacaciones de Navidad. Seguimos mirando al cielo para que nieve", dice Pellejero.

Aramón ha justificado que las condiciones meteorológicas y el continuo trabajo de producción de nieve en los últimos días "no han sido suficientes para garantizar la apertura de las estaciones en el Pirineo y en Javalambre".

Y es que el tiempo de los últimos días ha perjudicado a las estaciones. La lluvia y las altas temperaturas barrieron la nieve acumulada a principios de la semana pasada, y aunque ayer regresaron las nevadas, apenas se acumularon unos pocos centímetros. Tampoco los cañones de innivación han podido funcionar a pleno rendimiento por las condiciones de frío y humedad.

Astún y Candanchú

El dominio 100K Astún-Candanchú tomará este martes una decisión sobre si finalmente abre o no para el puente. "Seguimos trabajando para abrir lo antes posible, muy pendientes de la previsión de nevada para esta tarde noche. Mañana -por hoy- por la mañana podremos ofrecer más información sobre la apertura de las estaciones", anunciaron.

El subdirector general de Astún, Andrés Pita, indicó que tras la escasa nieve caída el fin de semana y la que pudieron producir con los cañones de forma intermitente, aún no tenían espesores suficientes como para arrancar la temporada. Sin embargo, querían apurar las opciones y esperar a ver si se confirmaban las previsiones de la Aemet, que anunciaban ayer nuevas nevadas de entre 20 y 30 centímetros en el mejor de los casos.

Pita dejó claro que van "día a día" y que están pendientes de que vuelvan a bajar la temperaturas para activar de nuevo los sistemas de innovación y de posibles previsiones de lluvia para el puente. En el caso de Candanchú, el fin de semana dejó solo 7 centímetros de nieve entre las precipitaciones y la producción de los cañones en zonas específicas.