Valentia Huesca sortea el coche del profesor Olivera, como dejó escrito en su testamento

Valentia Huesca rindió el viernes un sentido homenaje al profesor Macario Olivera con motivo de su fallecimiento en la finca donde se ubica el centro Doctor Olivera (Arascués) y que cedió a la entidad, dedicada a la atención de personas con discapacidad intelectual. El espacio está destinado a la realización de actividades terapéuticas y de ocio para personas con trastorno del espectro autista (TEA).

El presidente de Valentia, Lorenzo Torrente, recordó "la tremenda pasión con la que el profesor Macario Olivera seguía las obras de construcción del centro en esta maravillosa finca que nos cedió a las puertas de la Sierra de Guara" y, sobre todo, "su obsesión porque se le pudiera dar uso".

Además, se repitieron las palabras que el propio profesor dijo en la inauguración, cuando aseguró que “todos tenemos discapacidad para algo. No hay nada en el entendimiento si antes no está en los sentidos”. El homenaje acogió asimismo el sorteo de su coche. Él dispuso en su testamento que se rifara entre los profesionales de atención directa del Centro Manuel Artero, en Huesca, que tuvieran carné de conducir pero no tuviesen coche.

El centro Doctor Olivera está plena naturaleza, con un inmenso terreno al aire libre que en 2019 fue utilizado por un grupo de personas con discapacidad intelectual del centro Manuel Artero de Huesca y se inauguró el 21 de junio de 2021. "Las actividades en contacto con la naturaleza, al aire libre y con grupos más flexibles y dinámicos son cada vez más importantes y este centro se ha convertido en un lugar perfecto para la atención a personas con TEA, un lugar de desahogo físico y mental esencial para ellos", explicó Lorenzo Torrente.

El doctor Macario Olivera donó en febrero de 2017 un terreno declarado de interés social de más de 5.000 metros cuadrados, que incluía una edificación de 160 m2 distribuidos en dos plantas y porche. Desde entonces, Valentia ha acometido diversas mejoras entre las que se incluyen la instalación de suministro eléctrico, trabajos de jardinería para el acondicionamiento de los espacios exteriores y la construcción de aseos adaptados, entre otros. Además, durante 2021 y 2022 se realizaron las obras de adaptación de la urbanización exterior (rampa de acceso y viales peatonales en las zonas de uso más frecuente).

El profesor Macario Olivera, doctor en Filología Inglesa y licenciado en Filosofía y Letras y Teología, desarrolló su actividad docente como profesor de la Universidad de Zaragoza y es un referente en el estudio de las lenguas clásicas y modernas, la lingüística y la filosofía del lenguaje. Además, ha desarrollado una prolija actividad investigadora y divulgativa sobre historia de la ciudad de Huesca y, de manera muy especial, de la Universidad Sertoriana.

A lo largo de su carrera profesional publicó decenas de libros y artículos científicos centrados en las áreas de conocimiento de las letras, la filosofía, la historia y la teología. Nacido en Lecina (1938), ubicado en el Parque Natural Sierra de Guara y conocido por sus cuevas prehistóricas y pinturas rupestres, el doctor Olivera mostró durante su vida una profunda vinculación con el entorno natural. Falleció en Huesca el pasado 12 de septiembre.