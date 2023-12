La DPH ofrece hasta 600.000 euros por terrenos para el nuevo parque de bomberos

La Diputación Provincial de Huesca ha sacado a concurso, por un precio máximo de 600.000 euros, el contrato para la adquisición de los terrenos necesarios para construir el nuevo parque de bomberos que reforzará la cobertura en la zona oriental, que cubre las comarcas de Somontano, La Litera y Cinca Medio.

La parcela debe cumplir varios requisitos, según el pliego de condiciones. El principal es que debe estar a 5 minutos de tiempo de respuesta máximo para poder llegar a la ciudad de Monzón y a 15 de Binéfar. Ambas isocronas se han de considerar para los vehículos pesados del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. Además, tiene que estar ubicada también a menos de 5 minutos de la autovía A-22 ya que es "la infraestructura vertebradora de la provincia en el eje este-oeste, siendo la que une las localidades más pobladas de la zona centro de la provincia".

En cuanto a la superficie, se necesita un mínimo de 20.000 metros cuadrados para cubrir las necesidades actuales del servicio, aunque en función del desarrollo del diseño estratégico, se prevén futuras ampliaciones, por lo que también se establece un límite máximo de 40.000 m2. Y sobre la calificación del suelo, es válido cualquier tipo que permita el desarrollo de la edificación y resto de instalaciones. El presupuesto base de licitación asciende a 600.000 euros con un máximo de 6 euros por metro cuadrado para suelo no urbanizable y de 40 euros en caso de suelo urbano o urbanizable.

Los interesados tienen hasta el 12 de diciembre para presentar sus ofertas. A la hora de la adjudicación, se tendrán en cuenta varios criterios para valorar qué proposición es la más ventajosa. La mayor puntuación se otorgará a la ubicación (hasta 30 puntos), seguida del precio (15), la accesibilidad a vía pública pavimentada (15), la cercanía a puntos de acceso a la autovía (15), el aprovechamiento de la parcela (7,5), el menor coste y plazo en obras de inversión (7,5), la planeidad de la parcela (5) y la superficie (5). Una vez seleccionada, la compra se efectuará en un plazo de 3 meses.

Cabe recordar que el actual equipo de gobierno del PP en la Diputación de Huesca ha descartado la ubicación de Castejón del Puente que había elegido la anterior corporación del PSOE de crear el parque de bomberos de referencia de la zona oriental. En su lugar, optará por construir uno nuevo entre los municipios de Monzón y Binéfar con una inversión de unos 3 millones de euros, al considerar que mejorará los tiempos de respuesta. Hasta que este listo, se acondicionará el de Monzón, inhábil desde 2021.

La decisión, que según explicó la semana pasada el presidente, Isaac Claver, se basa en criterios "exclusivamente técnicos y objetivos, y no políticos", e implicará mantener también en servicio el parque de Barbastro, hasta el momento la referencia para los siniestros en la zona oriental.

EL PSOE pide que Barbastro siga siendo la referencia

Desde el PSOE de Barbastro exigen a la DPH que no ponga en duda la continuidad del parque de bomberos barbastrense como el principal de esta zona. "Esperamos que no se utilicen artimañas para trasladar esta categoría a otro parque", reclama Daniel García, portavoz socialista en el Ayuntamiento. Y recuerda que la Comarca de Somontano cedió las instalaciones actuales a la Diputación tras una inversión superior a los dos millones de euros. "Si fueron motivos técnicos y objetivos los que llevaron a tomar la decisión de que fuera Barbastro el parque principal en la zona oriental, entendemos que no hay razón para cambiarlo", insiste.