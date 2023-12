Aramón descarta abrir sus estaciones del Pirineo para el puente de la Constitución

El grupo Aramón ha descartado finalmente la apertura de sus estaciones de esquí del Pirineo para el macropuente de la Constitución y solo pondrá en marcha parcialmente las pistas de esquí de Valdelinares, en la provincia de Teruel. De momento, los otros centros invernales del norte de la Comunidad, Candanchú y Astún, aún no han tomado una decisión.

En un comunicado, el grupo de la nieve ha explicado que las condiciones meteorológicas y el continuo trabajo de producción de nieve en los últimos días "no han sido suficiente para garantizar la apertura de las estaciones en el Pirineo". Tampoco en Javalambre, en la comarca turolense de Gúdar-Javalambre.

Aramón afirma que continuará trabajando "para abrir nuestras estaciones en cuanto las condiciones meteorológicas nos lo permitan". La buena noticia es que el otro centro invernal turolense, Valdelinares, sí confirma el estreno "parcial" de la temporada para el próximo miércoles y añade que "continuará los trabajos para ampliar el dominio tan pronto las circunstancias lo permitan".

En el caso de Astún, el subdirector general, Andrés Pita, ha indicado este lunes que todavía no pueden confirmar si podrán abrir o no para este próximo puente. Después de la escasa nieve caída el fin de semana y de la que han podido producir con los cañones de forma intermitente, a día de hoy no hay espesores suficientes como para arrancar la temporada. Sin embargo, quieren apurar todavía las opciones y van a esperar a ver si se confirman las previsiones de la Aemet, que anuncian más nieve para esta noche (podría caer entre 20 y 30 cm en el mejor de los casos).

En este sentido, Pita deja claro que van "día a día" y por tanto en función de si se cumplen esos pronósticos, el martes podrían tomar una decisión. Además, están pendientes de que vuelvan a bajar la temperaturas para activar de nuevo los sistemas de innovación y también de las previsiones meteorológicas para el puente, ya que de momento tampoco parecen muy favorables por posibles lluvias.

En el caso de Candanchú, el fin de semana ha dejado unos 7 cm de nieve entre las precipitaciones y la producción de los cañones en zonas específicas. Pero por ahora siguen trabajando "sin tomar una decisión sobre la apertura", han asegurado desde la estación

La nieve ha regresado al Pirineo aragonés este lunes, a las puertas del puente de la Constitución, pero sin la intensidad necesaria para garantizar la apertura de todas las estaciones de esquí de la Comunidad.

La Agencia Estatal de Meteorología había activado un aviso amarillo por nevadas para hoy, con acumulación en 24 horas de 5 centímetros a partir de 1.300. Los momentos de mayor intensidad se darán al principio y al final del día y el aviso seguirá activo hasta la mañana del martes.