Condenan el cartel del portavoz de Vox en Huesca en el acto contra la violencia machista

La concentración en Huesca de repulsa a la violencia de género ha acabado con polémica por la actitud de un concejal de Vox que, sin respetar el carácter institucional del acto, ha aprovechado para exhibir un cartel, gesto que ha desagradado al resto de participantes. Allí estaban las máximas autoridades de la ciudad y de la provincia y representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

José Luis Rubió, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Huesca, se ha colocado en primera fila y en el momento que empezaba el minuto de silencio por las 33 mujeres asesinadas en la Comunidad desde el año 2002, ha desenrollado el cartel que llevaba bajo el brazo para exhibirlo. Había escrito 'Este Gobierno es un peligro para las mujeres'. En él también hacía alusión al aumento de agresiones sexuales y a la rebaja de condenas por la ley del sí es sí.

Rubió ejerce de portavoz en el Ayuntamiento de Huesca después de ser cesado en este cargo Antonio Laborda, quien encabezó la lista en las municipales y que finalmente esta semana ha abandonado el partido para pasar a ser concejal no adscrito, por desavenencias internas.

La concentración ha estado presidida por el subdelegado, Carlos Campo, junto a la alcaldesa, Lorena Orduna, y miembros de la Diputación Provincial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado.

El subdelegado del Gobierno ha expresado su "condena rotunda" por los discursos que niegan la violencia de género, "que no ayudan en nada a la unidad de acción", ha dicho en referencia a la postura del edil de extrema derecha.

La alcaldesa, por su parte, ha preferido "no valorar estas actitudes" porque "el respeto es lo más importante". "Yo no puedo entrar a valorar actuaciones de otros grupos políticos, yo podría entrar a valorar si lo hicieran mis compañeros. Rechazamos todo lo que signifique no respetar a las mujeres", ha manifestado.

El subdelegado ha dejado claro que el Gobierno de España "tiene el firme compromiso de erradicar estas lacras", como ha demostrado con sus políticas y con los Presupuestos Generales del Estado, en referencia al aumento de las partidas desde el Ministerio de Igualdad, que se ha traducido en más fondos para ayudar a las víctimas y a la concienciación.

En estos momentos hay en la provincia de Huesca 436 víctimas bajo algún tipo de protección en el Sistema Viogén, 61 más que hace un año. El subdelegado ha anunciado que el Ayuntamiento de Jaca, a través de la Policía Local, atenderá el cien por cien de los casos que puede asumir, los de riesgo más bajo. Y en Huesca hay una reunión la próxima semana por el mismo tema.

A este asunto se ha referido Lorena Orduna para decir que el Ayuntamiento "está plenamente implicado con las víctimas" y que el objetivo es que la Policía Local asuma la vigilancia de las 50 mujeres protegidas por el sistema Viogén en la ciudad, 45 de ellas de riesgo bajo.