Vox avisa de que un acuerdo del PP con el  concejal "tránsfuga" puede afectar a los pactos de Zaragoza y la DGA

El abandono del concejal Antonio Laborda de Vox en el Ayuntamiento de Huesca puede tener efectos más allá de las fronteras oscenses. José Luis Rubió, portavoz del grupo municipal (que se ha quedado con dos de los tres ediles), ha manifestado su convencimiento de que "un apoyo del PP en Laborda tendría consecuencias difíciles de cuantificar pero no puede descartarse ningún escenario", en relación a los pactos de gobierno que los populares mantienen en el Ejecutivo aragonés y el Ayuntamiento de Zaragoza.

En el Ayuntamiento de Huesca, el Partido Popular gobierna en minoría, con 12 de los 25 concejales de la corporación. Enfrente está el PSOE, con 10 representantes. Esta situación le obligaba a contar con el respaldo de Vox para sacar adelante las ordenanzas y presupuestos, a parte de otros asuntos globales. Ahora, tras la renuncia de Laborda, que permanecerá en el pleno como concejal no adscrito, el PP lo tendrían más fácil para conseguir el voto número 13, que le da la mayoría absoluta.

Rubió ha tildado de "tránsfuga" a Laborda y ha señalado su sorpresa porque al abandonar el grupo no haya entregado el acta de concejal, "dado que los votos recibidos en las elecciones del 28 M fueron para Vox, no para él y, por tanto, el acta debe permanecer dentro del partido". El portavoz del grupo municipal, tras las declaraciones de la alcaldesa, Lorena Orduna, acerca de que se abría un nuevo panorama para la aprobación de los presupuestos municipales poco después de que el edil presentara este martes la renuncia en el Registro, ha asegurado que "estarán vigilantes". "Estaremos muy atentos a que no haya ningún tipo de prestación o contraprestación económica a cargo del Ayuntamiento de Huesca o de cualquier otra entidad pública o incluso privada", ha apostillado.

Rubió ha hablado de "una hipotética compra del voto de Antonio Laborda para las cuestiones que el PP pueda necesitar". Según ha dicho, desde el principio "hemos estado abiertos al diálogo y seguimos así para llegar un acuerdo no solo para los presupuestos sino para el resto de asuntos importantes para el mandato". "Es el PP el que hasta la fecha no ha querido iniciar negociaciones, a sabiendas de que iba a ocurrir lo que ha ocurrido y de que podrían contar con el voto de Laborda, o no", ha comentado.

Las palabras de la alcaldesa "mostrando su disposición a negociar con Antonio Laborda abren un abanico de posibilidades para alcanzar acuerdos con una persona que puede ser el siguiente tránsfuga del Ayuntamiento de Huesca, donde ya ha habido votos oscuros", en una relación velada al voto en blanco que en 2019 le dio la alcaldía al socialista Luis Felipe y que se atribuyó a Ciudadanos.

Desde el equipo de gobierno municipal han recordado que la actual situación tiene su origen en las ordenanzas fiscales, cuando el entonces portavoz de Vox , Antonio Laborda, estuvo alrededor de dos meses negociando con el concejal de Hacienda, Ricardo Oliván.

Incluso la alcaldesa se reunió con ellos en el marco de estabilidad del pacto PP-Vox del Gobierno de Aragón, en uno de cuyos puntos se garantiza la gobernabilidad de Huesca y Zaragoza sin entrar en gobierno. Desde el grupo popular indican que, respecto a la gobernabilidad en el municipio oscense, "hay que hablar con Vox y con Laborda y ver en qué situación nos encontramos". De hecho, aseguran que Oliván se estaba reuniendo ya con Rubió para negociar presupuestos, "tal y como marca el pacto por la estabilidad, y eso indica negociar con el portavoz".

Desde el gobierno local han manifestado que ahora" habrá que hablar con todos para tener estabilidad y sobre todo para sacar adelante los proyectos para la ciudad y pactos puntuales". "Y en este nuevo escenario habrá que hablar y negociar con Laborda (como concejal no adscrito) y con Rubió (como portavoz de Vox)", han subrayado.