Ana Alós (PP): "Da igual quién sea ministro, lo malo para España es Pedro Sánchez"

Unos minutos después de darse a conocer que la aragonesa Pilar Alegría se mantiene como ministra de Educación y asume, además las competencias de Deporte y la portavocía del nuevo gobierno de España, la diputada del PP por Huesca, Ana Alós, ha manifestado que "da igual quiénes sean los ministros, lo malo para España es Pedro Sánchez".

La secretaria general del PP Aragón ha criticado de forma contundente la forma en la cual el candidato socialista ha llegado a convertirse en presidente del gobierno de España. "El poder justifica cualquier medio o socio y su interés por mantenerlo traspasa los límites legales porque si una ley no le conviene la adecua a sus intereses", ha subrayado.

Alós ha comparecido en una rueda de prensa en Huesca acompañada por el diputado Javier Folch y el presidente de los populares en la provincia altoaragonesa, Gerardo Oliván. Este último ha denunciado los pactos alcanzados por el PSOE con ERC, Junts y Bildu apuntando que "puede haber acuerdos que aún no se han dado a conocer". "Sus socios lo tienen contralas cuerdas y ha hecho de la mentira su forma de gobierno", ha apostillado. No obstante, la diputada ha asegurado que "el PP estará enfrente, defendiendo la mayoría constitucional, la libertad, la división de poderes y la igualdad".

Asimismo, ha cuestionado "la deriva" que los socialistas del Alto Aragón han tomado en pocos años. "Ha pasado de apoyar, en 2018, a Susana Díaz a ser la delegación más sanchista", ha afirmado. Oliván han comentado la falta de apoyo del PSOE a la moción de PP en la Diputación de Huesca para censurar la actitud de Torra, que respaldó la tesis de que los límites de Cataluña tendría que incluir el territorio oriental de la provincia altoaragonesa. "Por ello, se han visto obligados a mandar cartas a sus afiliados para defender las bondades de la amnistía, explicaciones que suponen que no tienen la conciencia tranquila", ha señalado.

Alós ha alertado de la consecuencias de los acuerdos que han aupado a Sánchez a la presidencia del Gobierno. "Sus socios han dicho que el siguiente paso será convocara el referéndum en Cataluña, y no sabemos qué se le dará a Bildu", ha destacado la diputada nacional. Según ha dicho, Sánchez no ha conseguido apoyos, "los ha comprado firmando cheques que pagaremos todos". Asimismo, ha añadido que "nadie ha hecho más por los independentistas que él , y no por convivencia sino por conveniencia".

La secretaria general del PP Aragón ha manifestado que los populares permanecerán vigilantes para que se cumpla la Constitución y que seguirán saliendo la calle de "forma tranquila, como millones de españoles están haciendo en las últimas semanas". Alós insistió en que se defenderá "la democracia para que no haya españoles de primera y de segunda".

En relación al nombramiento de Pilar Alegría, el PP ha afirmado que "es un paso más como fiel escudera que ha sido, es el pago a los servicios prestado".