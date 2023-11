Alfredo Sancho deja la alcaldía de Benabarre tras 20 años y da el relevo a Yolanda Castelló

Alfredo Sancho, alcalde de Benabarre por el PSOE desde 2003, ha dejado el Ayuntamiento por incompatibilidad con el nuevo cargo para el cual ha sido designado por el Gobierno central. El 1 de noviembre se hizo oficial su nombramiento como consejero de Educación en las representaciones permanentes de España ante la OCDE, Unesco y Consejo de Europa.

Sancho ha dado este lunes el relevo a la nueva alcaldesa de Benabarre, Yolanda Castelló, quien ha sido elegida con los votos de los concejales del PSOE. La hasta ahora teniente de alcalde ha asumido esta "enorme responsabilidad, porque así entiendo gestión local, con la humildad que me enseñaron en casa". Es la primera mujer al frente del Ayuntamiento.

Durante su discurso, Castelló ha hablado del "gran reto que tengo por delante: trabajar por un municipio aún más participativo, dialogante, igualitario y con futuro", algo que, ha asegurado, abordará "con pasión, entrega, ética, tolerancia y respeto".

La ya primera edil de Benabarre ha reconocido que en esta tarea "no estaré sola". Se ha referido no solo al equipo de gobierno sino también a la plantilla del consistorio y a la agrupación socialista. Castelló ha dedicado también palabras a los vecinos de la localidad: “Espero contar con vosotros, sois partícipes y también facilitadores de acciones y actividades municipales".

Pleno celebrado el viernes en Benabarre para comunicar la renuncia de Sancho. PSOE Alto Aragón.

En un pleno extraordinario celebrado el viernes para dar lectura a su escrito de renuncia, Alfredo Sancho precisó que su nueva encomienda es incompatible con la alcaldía de Benabarre. "Aunque, ya me conocéis, eso no me impedirá seguir trabajando por nuestro pueblo desde Europa, colaborando en todo lo que se precise y llamando a las nuevas puertas que se abren en esta etapa para que seamos un referente en la educación rural, que siempre defenderé pública y de calidad. Y en este caso, representando a mi país, que es España", apostilló.

En la sesión plenaria del 17 de noviembre, recordó que en 2003 "empecé una etapa nueva en mi vida, con las ganas de sumar humildemente mi trabajo al intento de conseguir un Benabarre mejor". "Ni un solo día he dejado de trabajar intensamente por el desarrollo de nuestro municipio y en defensa de interés general; siempre sin tener en cuenta el importante coste personal que en ocasiones ha supuesto", añadió.

Según dijo, junto a mis compañeros de los distintos equipos de gobierno "he trabajado para modernizar y transformar Benabarre, intentando no defraudar alas personas que depositaron su confianza en nosotros y para merecer el respeto de todos los vecinos de Aler, Antenza, Benabarre, Caladrones, Castillo del Plá, Ciscar, Estaña, Pilzan y Purroy.

Entre los proyectos desarrollados estas dos décadas, Sancho destacó el primero, que fue la renovación de las piscinas. A este siguieron la rehabilitación e iluminación del castillo, la recuperación del pozo de hielo y el molino de aceite, el polígono industrial, nuevas viviendas de protección oficial, la construcción del cuartel de la Guardia Civil o la ampliación de la residencia... hasta llegar a los que están en marcha como la ampliación del CPI, la recuperación del cine o la rehabilitación de la antigua cárcel.

"Estos últimos proyectos nos demuestran que Europa no es un intangible. Desde las instituciones europeas se pueden poner en marcha iniciativas que se extienden por todo e territorio y llegan hasta nuestro municipio", señaló. "Que Benabarre pudiera ser lo que es hoy ha sido siempre mi prioridad, en el ayuntamiento y también desde otras responsabilidades como la de diputado en las Cortes de Aragón primero y en el Congreso después", precisó.

El ya exalcalde destacó el trabajo realizado en este tiempo por parte de todos los concejales, "especialmente de los que me han acompañado en los distintos equipos de gobierno durante todos estos años, los representantes de los núcleos agregados y los trabajadores municipales". Asimismo, agradeció la colaboración "que como vecinos siempre habéis prestado al Ayuntamiento".

Afirmó que Benabarre "es y seguirá siendo mi hogar". "Soy de aquí. Me siento benabarrense, me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis", precisó.