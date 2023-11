PP y Vox unen fuerzas en Huesca contra la ley de amnistía en un pleno municipal urgente

El Ayuntamiento de Huesca ha aprobado este martes una propuesta de resolución del PP para mostrar la ‘firme adhesión’ a la Constitución Española y la voluntad de ‘defender’ el Estado de Derecho. La sesión plenaria, extraordinaria y urgente, ha comenzado con un minuto de silencio para condenar la agresión sexual sufrida el pasado por jueves por una niña de nueve años a manos de un joven de 18.

Tal y como estaba previsto, la propuesta ha salido adelante con los votos a favor del PP, que gobierna en minoría, y de Vox (que suman 15 de 25). Los socialistas, que la han rechazado, han recriminado a la alcaldesa, Lorena Orduna, "un uso partidista de la convocatoria del pleno, cuando en septiembre ya se debatió una moción consta la amnistía". "Ha convertido la casa de todos en la sede de los populares", ha dicho la portavoz del grupo, Silvia Salazar.

La propuesta de los populares rechaza la aprobación de "una amnistía a medida que rompe con la igualdad de todos los españoles ante la ley, que cede el cien por cien de los tributos a Cataluña y perdona una deuda de 15.000 millones de euros", ha precisado el portavoz del PP, Ricardo Oliván, entre otras cuestiones.

El concejal ha manifestado: "Nunca pensé que tendría que defender una iniciativa como esta". Ha añadido que "millones de personas han salido a la calle para alzar su voz ante un acuerdo que rompe los principios constitucionales y básicos de cualquier democracia".

Oliván ha afirmado que sentía "preocupación, indignación y tristeza por la situación a la que se ha llegado para que Pedro Sánchez continúe en la Moncloa y Puigdemont, que es un prófugo de la justicia, pueda volver a convocar un referéndum ilegal".

La portavoz del PSOE ha asegurado que "el único sentido que puede tener este pleno es seguir crispando a la sociedad antes de la sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y salvar a su líder fallido, que no consiguió los apoyos necesarios ¿Dónde está la urgencia para la ciudad de Huesca?".

Tras el pleno, Salazar ha subrayado que "ningún dirigente popular en la provincia ha condenado de manera contundente las amenazas que están sufriendo compañeros y compañeras socialistas, como tampoco la violencia y ataques a algunas de nuestras sedes" y ha asegurado que "como constitucionalistas que somos, desde el primer momento hemos mostrado públicamente nuestro respeto a las manifestaciones".

Vox no ha ahorrado reproches e improperios a diestro y siniestro. José Luis Rubió ha reprobado al PP por no participar en las concentraciones ciudadanas contra la amnistía ("nosotros no hemos convocado ninguna") en Huesca y ha afeado a los populares el "uso partidista" de la protesta celebrada el domingo.

Rubió se referido al PSOE con los adjetivos de "corrupto, mentiroso, traidor y vendido porque ha pactado con terroristas que han asesinado a sus propios afiliado". "No tiene ni principios ni valores", ha añadido