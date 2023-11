Barbastro brinda en el Día Mundial del Enoturismo

La plaza del Mercado de Barbastro ha quedado esta mañana colmatada por la afluencia de visitantes y muchos barbastrenses que han participado en el acto central de la propuesta enogastronómica Catando Somontano, que organiza la Ruta del Vino Somontano desde hace nueve años en noviembre para conmemorar la celebración del Día Mundial del Enoturismo.

Desde hace nueve años la ciudad celebra el domingo más próximo al día Mundial del Enoturismo (7 de noviembre) esta efeméride y lo hace desplegando una gran fiesta en la plaza del Mercado en la que no puede faltar el vino, servido por once bodegas de la Denominación de Origen Protegida Somontano, maridadas por los platos de cinco restaurantes. La música la ha puesto en esta ocasión el dj ‘Señor Lobo’.

El cambio de temperatura, casi primaveral, ha contribuido también y el buen ambiente se ha desarrollado durante media mañana hasta la hora de comer.

El presidente de la D.O.P. Somontano, Francisco Berroy, destacaba el éxito del evento enogastronómico celebrado en el corazón de la ciudad. "Hemos conseguido crear cultura del vino en Barbastro y estos eventos gustan mucho a la gente. Tenemos como gran fiesta al Festival Vino Somontano en agosto y Catando Somontano en noviembre se ha consolidado como una alternativa muy potenten en el entorno del vino", señalaba.

Un hecho que demuestra la buena aceptación de la celebración del Día Mundial del Enoturismo es que el Bus del Vino viajó al completo e incluso con lista de espera. "Yo me he encontrado con vecinos de otra denominación de origen como Cariñena que querían venir en el bus y han venido por sus medios al no tener plaza. Eso quiere decir que Somontano sigue despercatando interés y cada vez más", afirmaba el presidente de la D. O. P. Somontano que recordaba como la fiesta de hoy empezó "con tres o cuatro bodegas y hoy tenemos once" de las treinta que forman la denominación.

La cita ha culminado el ciclo Somontano en Ruta iniciado este año llevando este mismo formato a otras plazas singulares de Aínsa, Benasque, Graus y Huesca.

#CatandoSomontano

El ciclo #CatandoSomontano continúa hasta final de mes con distintas propuestas enoturísticas y gastronómicas en bodegas, restaurantes, bares y tiendas especializadas.

Como novedad al programa se incorpora una nueva actividad, ‘Maridaje con personaje’ una combinación de cine y vino en el que se maridarán personajes del cine con diferentes vinos. Los encargados de la puesta en escena serán, el presentador y experto en vinos Mariano Navascués y Dani Calavera, crítico de cine y cortometrajista. Este maridaje de cine y vino tendrá lugar el 18 de noviembre en el Espacio del Vino de la Denominación de Origen Somontano.