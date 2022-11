José Polo: "Me encantan los vinos de la D.O. Somontano; tuvimos Enate en el Atrio"

El sumiller José Polo es cofundador del restaurante Atrio de Cáceres, que el pasado martes obtuvo la tercera Estrella Michelin. Polo tiene conexiones familiares con Zaragoza; aquí vive su hermana Inés, que fuera concejal del PSOE en el Ayuntamiento, y de Zaragoza son sus dos sobrinas. El emprendimiento restaurador que comparte con el chef Toño Pérez en la ciudad extremeña llevaba años rozando esa tercera estrella. “Es el sueño de toda una vida para nosotros; tenemos muchas cosas entre manos y todas las ganas del mundo para seguir adelante, y si no hubiera llegado el premio no hubiera supuesto dejar de lado estos proyectos, pero cuando llega… estamos felices”.

El rumor triestrellado para el Atrio estaba muy extendido. “Sí, pero ha pasado otros años, y no llegaba. No nos avisaron, ni nos dieron pistas; hasta que no dijeron el nombre en voz alta, no estaba claro. Fue emocionantísimo, un clamor de los compañeros; sabemos que nos quieren, pero ahí hubo gritos y lágrimas de alegría. No pude ni hablar, y Toño tampoco dijo lo que había preparado por si acaso, contó lo que le salió del corazón”.

Para Zaragoza y Aragón solo tiene parabienes. “Una de mis hermanas estudió psicología en la Pontificia de Salamanca, conoció a mi cuñado, que trabajaba en la CAI en Zaragoza, y acabo yéndose a trabajar allá. Tiene dos niñas estupendas y lleva toda la vida en Zaragoza. Hemos ido mucho: recuerdo la inauguración del restaurante La Mar, un sitio maravilloso. En Aragón se come bien; es verdad que toda España puede presumir de nivel alto en la gastronomía, ya se notó en Toledo con todas esas estrellas nuevas, pero Aragón es una tierra que ama la buena cocina, y la practica”.

La tercera estrella había que celebrarla con champán, dice Polo. “Sí, aun a riesgo de que me tilden de afrancesado, pero también me parece una gran idea el vino. Tenéis vinos excelentes en Aragón: sin ir más lejos, me encantan los de la D.O. Somontano. Tuvimos Enate como vino de la casa, Toño incluso diseñó una etiqueta. Les mando recuerdos y mucho amor”.