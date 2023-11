La Coordinadora de Biscarrués replica a Azcón y los regantes: "El proyecto del pantano está muerto"

"Jurídicamente no es posible, económicamente no es coherente, medioambientalmente ya no puede realizarse". Así contestan desde la Coordinadora de Biscarrués-Mallos de Riglos a la propuesta lanzada por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el presidente de Riegos del Alto Aragón, José Antonio Pradas, para pedir al Ministerio para la Transición Ecológica que recupere el proyecto del embalse de Biscarrués, anulado por el Tribunal Supremo.

Esta asociación constituida en 1986 para la defensa del río Gállego y sus gentes ante el proyecto de construcción del pantano de Biscarrués asegura que "socialmente es un proyecto del pasado tumbado y enterrado tras décadas de lucha social en la que el cambio en la sociedad europea en la forma de ver los ríos es totalmente opuesto a este modelo desfasado".

Desde la entidad lamentan que después de más de 30 años de lucha y de ver cómo la Justicia declaraba el proyecto ilegal y posteriormente el Ministerio lo descartaba definitivamente, "es agotador tener que seguir mirando al pasado y contestar a políticos demagógicos que dicen en una reunión de regantes lo que el público espera oír volviendo a falsas promesas que no pueden cumplir".

La Coordinadora califica de "sorprendente" que "el presidente de Aragón, que tanto se queja de las ilegalidades de otros, ahora propugne saltarse la ley para su conveniencia". Y recuerda al respecto que primero la Audiencia Nacional en 2017 y luego el Tribunal Supremo en 2022 tumbaron el proyecto. También denuncia que "los regantes ya tienen acabado el pantano de Almudévar y no lo ponen en funcionamiento".

Además, aseguran que políticamente está "descartado" y la prueba, según ellos, es que no figura en el actual ciclo de planificación hidrológica del 2022-2027 de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

También tachan de "incoherente" celebrar el premio europeo recibido por la Diputación Provincial de Huesca al Turismo de Aventura "y a la vez volver a amenazar a uno de sus tramos más espectaculares el paso del río Gállego bajo los Mallos de Riglos".

Asimismo, advierten de que ya no podría realizarse en el mismo lugar porque donde estaba planeada la ubicación de la presa ahora es un espacio natural protegido, 'La arboleda singular de la Galliguera', declarado por el propio Gobierno de Aragón.

Por último, aprovechan para reclamar inversiones de futuro como el arreglo de la carretera A-125 porque critican que había 100.000 euros en los presupuestos de 2023 que no se han ejecutado y que se han eliminado para 2024 "mientras prometan millones de euros para una obra de destrucción".