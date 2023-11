Las familias de Caneto rechazan el transporte escolar y piden una medida de gracia

Las familias de Caneto solicitan una "medida de gracia" ante la administración para mantener la escuela de este núcleo abierta mientras se subsanan los incidentes técnicos que alega el Gobierno de Aragón para su cierre. A esta petición se suma la unanimidad del Ayuntamiento de La Fueva, al cual pertenece esta población, a apoyar la regularización de la situación educativa de estos 21 alumnos, que están sin colegio desde este martes.

El pleno municipal ha acordado pedir otra vez de forma oficial una escuela para este núcleo, solicitando a las administraciones competentes ayuda económica y administrativa para llevar a cabo este proceso de la forma más rápida posible.

Asimismo, los padres han manifestado que se organizarán para educar a sus hijos en el pueblo y no trasladarlos en autobús hasta el CEIP de Tierrantona (capital de La Fueva), donde desde este jueves están ya los profesores que impartían clase en Caneto, aunque no tengan alumnos. De momento, no hay una ruta escolar hasta el día 13 y han ofrecido a las familias ayudas individuales hasta organizarla.

Los vecinos de Caneto han mostrado su intención de organizarse para "seguir ofreciendo a nuestros hijos una educación de calidad". "Los niños aquí son felices, conviven y aprenden en el medio rural integrado en su espacio educativo y es una situación obligada por la retirada del profesorado", añaden. Además, explican que su negativa al transporte de los alumnos hasta Tierrantona obedece a que "no pondremos en riesgo nuestros hijos por una pista forestal asfaltada y con escaso mantenimiento".

Las familias son partidarias de continuar apostando por un diálogo con la administración para encontrar una solución adecuada para ambas partes. Igualmente, invitan a la administración a "terminar con los ataques hacia la escuela y el medio rural" Como ejemplo, ponen que la valla electrificada a la que aludió el director general de Planificación, Centros y FP, Luis Mallada, se denomina pastor eléctrico, "usado en todos los pueblos por salvaguardar la interacción entre las personas y la ganadería y algo propio de nuestro entorno".

Los padres precisan que "de ningún modo este pastor delimita nuestra escuela y no tenemos más ganas de seguir contrarrestando informaciones falsas como ocurrió con la luz, el agua e internet". Según afirman, las familias y los niños" somos víctimas de la administración porque en ningún momento hemos querido incurrir en ninguna alegalidad". "De lo único que podemos ser culpables es de luchar por los derechos rurales y de la infancia", apostillan.