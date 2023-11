El Papa admite que los transexuales pueden bautizarse y los gais ejercer de padrinos

"Todos, todos, todos". Durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) celebrada en Lisboa el pasado mes de agosto, el papa Francisco puso a repetir a las decenas de miles de jóvenes congregados esa palabra para dejar claro que la Iglesia "es la madre de todos" porque el Señor "no señala con el dedo, sino que abre sus brazos". En una decisión que muestra la voluntad del Pontífice por concretar aquella idea y no quedarse sólo en el lema, el Vaticano publicó en la noche del miércoles un documento del dicasterio para la Doctrina de la Fe, aprobado por Jorge Mario Bergoglio, en el que se aclara que los transexuales adultos pueden ser bautizados, al igual que los niños nacidos de parejas homosexuales por medio de la gestación subrogada. Además, los gais que convivan en pareja tienen permitido hacer de padrinos en bautizos siempre que lleven "una vida conforme a la fe".

La declaración fue firmada por el Papa en la reunión que mantuvo el 31 de octubre con el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del citado 'ministerio' vaticano, sucesor del antiguo Tribunal del Santo Oficio. El texto consiste en una serie de respuestas a las preguntas planteadas por José Negri, obispo de la diócesis brasileña de Santo Amaro, acerca de la participación en los sacramentos del bautismo y del matrimonio de las personas transexuales y homosexuales. La Santa Sede aclara de esta manera que no encuentra impedimentos doctrinales para que una persona que se haya sometido a un cambio de sexo reciba el bautismo, abogando únicamente por evitar "el riesgo de generar escándalo o desorientación entre los fieles".

El texto justifica su posición echando mano del catecismo, de citas de santo Tomás de Aquino y de san Agustín de Hipona y de declaraciones del propio Francisco, quien sostiene que la Iglesia católica "no es una aduana, sino la casa paterna donde hay espacio para todos". Esta idea es precisamente la que debe prevalecer, señalan Bergoglio y Fernández en el documento, cuando existan "dudas acerca de la situación moral objetiva de una persona". También se sostiene que los transexuales pueden ser padrinos o madrinas de bautismo, aunque no tratándose de "un derecho", el Vaticano propone "prudencia pastoral" para evitar "el escándalo, legitimaciones indebidas o una desorientación en el ámbito educativo de la comunidad eclesial". No existen en cambio impedimentos para que un transexual o un homosexual que viva en pareja ejerza de testigo en un matrimonio.

Aunque el Papa ha realizado continuos llamamientos contra la gestación subrogada, que considera "una práctica inhumana" en la que las mujeres "casi siempre son explotadas" y los niños "son tratados como mercancía", los pequeños nacidos de un vientre de alquiler no deben sufrir ningún tipo de discriminación. Por ello el documento considera que pueden ser bautizados siempre que haya una "esperanza fundada" de que serán educados en la religión católica, como ocurre con cualquier otro niño. También aclara el texto que los homosexuales que viven en pareja podrán ser padrinos de un bautizado si llevan una existencia que transcurra "conforme a la fe", aunque los párrocos no deben perder de vista que la "debida prudencia pastoral" a la hora de aplicar este punto ha de tener en cuenta que el bautismo es "un bien precioso a tutelar".

La publicación de estas respuestas por el dicasterio de la Doctrina de la Fe se produce diez días después del fin de la primera fase del Sínodo sobre la Sinodalidad, en el que obispos y representantes de la Iglesia católica debatieron sobre los desafíos que afronta la comunidad católica y sus retos de futuro, entre los que destaca precisamente la atención a las personas homosexuales y transexuales y la promoción de la presencia de la mujer en los órganos de decisión eclesial. Antes del inicio de esta asamblea, que tendrá su segunda y definitiva fase en octubre del año que viene, algunos cardenales conservadores escribieron al Papa advirtiéndole de que no debe impulsar reformas que alteren la doctrina.