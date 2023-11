Caneto lleva su protesta a las puertas de Educación: "Sin escuela, no hay pueblo"

Padres y alumnos del colegio de Caneto, cuyo cierre ordenó Educación al no estar legalizado, han viajado este martes desde el valle de La Fueva a Huesca para protestar en la plaza Cervantes, donde tiene su sede la consejería del Gobierno de Aragón. Los 50 vecinos, entre ellos 21 niños que asisten a clase en ese núcleo repoblado, han estado arropados por decenas de personas. Al acto de protesta se han sumado representantes de los partidos de la izquierda, que han pedido la regulación del centro para evitar su clausura, ya que consideran que es una cuestión burocrática.

Los 21 niños debían acudir hoy al colegio de Tierrantona pero los padres ya han dicho que no lo harán. "Hoy están aquí en la manifestación, han venido a luchar por su escuela y a defender el medio rural, a buscar una solución que no sea el cierre. Mañana se quedarán en el pueblo", ha comentado el portavoz de las familias, Eduard Jubert. "Nuestra postura sigue siendo firme. No vamos a trasladar a los niños".

Los alumnos han exhibido pancartas con lemas como "Salvemos el cole de Caneto", "Dos opciones: nos quedamos o no nos vamos", "Quiero mi cole en Caneto" o "Mi cole se queda". Han portado dos vehículos de cartón a modo de bus escolar en los que se podía leer "El autobús por aquí es peligroso", en alusión a los 40 minutos de viaje por carreteras en deficientes condiciones que supondría el traslado a Tierrantona, una de las principales preocupaciones de los padres.

"En la década de los 80-90 ya existía la escuela de Caneto. Yo estudiaba allí", rezaba la pancarta que alzaba Elesar Planas, de 43 años. Hijo de una médico de Tierrantona que se instaló en Caneto en esa época, él asistió al colegio de este pueblo con 8 años. Muy emocionado, ha explicado que luego se fue a estudiar al instituto de Graus y a la Universidad y hace siete años, cuando tuvo hijos, decidió regresar. "La administración abrió aquella escuela y la dotó de recursos en una ermita, en un espacio menos adecuado que el que tenemos ahora", ha comentado. Sus padres apostaron por vivir en Caneto, él también y quiere que sus hijos puedan seguir allí.

Esta concentración es la primera de una serie de movilizaciones anunciadas por las familias, que el día 16 acudirán a las Cortes de Aragón. donde se debatirán las iniciativas de los grupos de la izquierda para tratar de dar marcha atrás al cierre decretado por Educación.

El lunes un técnico de Educación visitó el centro, "y pudo comprobar que realmente tenemos agua potable, luz e internet", ha comentado Eduard Jubert, en referencia a las carencias en que basó Educación el cierre. La consejería también alegó que la escuela está en terreno rústico y no en suelo urbanizable como requiere la ley, un trámite que debía resolverse con la aprobación del primer PGOU de todo el municipio de La Fueva, pero este se quedó bloqueado por el conflicto de los parques solares. "Si hay algo que haya que subsanar, que se subsane", ha añadido.

Otra madre, Peña Pérez Salcedo, ha defendido que "no es una escuela ilegal, este es el quinto curso de andadura como centro público, con recursos públicos". Según ha recordado, los dos profesores y medio que la atienden se eligen en la convocatoria pública de la DGA.

"Llevamos 5 años intentando que la escuela se regularice, codo a codo con la administración, y vimos que con el cambio de gobierno teníamos que seguir estando ahí", ha añadido Pérez Salcedo. Fue en septiembre cuando saltaron las alarmas. "Nos bloquearon las cuentas del cole. Las becas de comedor que ya estaban concedidas no se nos ingresaron", han denunciado. Por eso pidieron una reunión, pero todavía no ha habido contestación. "Hoy tampoco se nos ha dado la posibilidad de seguir avanzando en el proceso de regularización".

El alcalde de Aínsa y diputado provincial del PSOE es uno de los que ha estado en la concentración respaldando a las familias de Caneto, en la misma comarca del Sobrarbe. "Es un apoyo a la escuela rural, al modelo que ha promovido el PSOE durante años, intentando mantenerlas abiertas porque creemos que es fundamental para el asentamiento de población y para mantener a los niños en su lugar de residencia, sobre todo en la etapa infantil", ha dicho Enrique Pueyo,

Ha llegado acompañado de otros diputados provinciales y de concejales del Ayuntamiento de Huesca. "La escuela de Caneto debe continuar abierta y tomar las medidas necesarias para que eso sea una realidad y no 'manu militari' cerrarla. Si faltan algunas cuestiones burocráticas, se pueden solventar y debería tomar conciencia tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de La Fueva, y no tener que desplazar a diario a 21 niños", ha señalado Pueyo.

También han estado en la concentración los diputados en las Cortes Álvaro Sanz, de Izquierda Unida, y Andoni Corrales, de Podemos.