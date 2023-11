Los premios International Wine Challenge Industry Spain coronan a la campaña del Festival Vino Somontano

El Festival Vino Somontano ha sido el ganador en la categoría de Mejor Campaña de Marketing en los prestigiosos Premios Wine Challenge Industry Spain 2023. El certamen social más destacado de Barbastro se desarrolla del primer jueves al primer domingo de agosto desde hace más de veinte años.

El presidente de la Denominación de Origen Protegida Somontano, organizadora del certamen, Francisco José Berroy Giral, recogía este reconocimiento que le entregaban el miembro del jurado y experto en vinos Juancho Asenjo y el director general de la bodega Abadía Retuerta, copatrocinadora de los premios, Enrique Valero, en la gala de entrega de los premios celebrada anoche en el hotel NH Eurobuilding de Madrid.

El jurado de expertos ha premiado al certamen por "representar el festival enogastronómico más espectacular de España, con veintidós ediciones a sus espaldas festejado en un ambiente animado, respetuoso y potenciando un consumo cultural y por ser un fin de semana imprescindible regado con vino Somontano".

Tal y como destacaba el presidente de la DOP Somontano, Francisco José Berroy, al término de la gala, este premio es "un importante reconocimiento nacional e internacional que refuerza a nuestro Festival como el evento enoturístico más relevante de nuestro país y pone en valor toda su historia como un elemento promotor y divulgador de la cultura del vino de gran alcance que cuida, al máximo, el servicio del vino y su maridaje con la gastronomía y la cultura".

En la gala de entrega de premios, a la que, un año más, han asistido los principales protagonistas del sector del vino nacional e internacional, se han entregado los galardones a los ganadores de las veintidós categorías además de los dos premios especiales a la “personalidad del vino español” concedido a David Silva, exfutbolista y actual propietario de una bodega y el “reconocimiento a la trayectoria de toda una vida” entregado a María Isabel Mijares, periodista especializada en vinos y pionera en el mundo de la comunicación del sector.

Estos galardones, consolidados como uno de los premios más prestigiosos del sector, reconocen “la excelencia, la calidad del servicio y la distribución, las nuevas ideas y formatos, los casos de éxito, los nuevos modelos de negocio y las innovadoras formas y situaciones de acercarse al consumidor” con el objetivo de “apostar por la continuidad del sector, dando un apoyo excepcional a la industria en el momento que más lo necesita”. El reconocimiento de los galardones “apoya el posicionamiento de las marcas entre el público profesional y el consumidor final y ayuda a las bodegas en su comercialización en los mercados locales e internacionales”.

El jurado de esta octava edición del certamen de los Premios Wine Challenge ha presidido por el Master of Wine Pedro Ballesteros y formado por Ferrán Centelles (ex-sumiller de El Bulli y crítico para España de Jancis Robinson), Juancho Asenjo (periodista especializado en vino), José Luis Benítez (Director General de la Federación Española del Vino - FEV), Pilar Cavero (crítica de vinos de ABC y Mejor Sumiller de España 2013), Paz Ivison (formadora homologada del Vino de Jerez y del Brandy de Jerez y colaboradora en diferentes medios) y Patricia Mateo (directora de International Wine Challenge Industry Awards Spain).

El Festival Vino Somontano

La Denominación de Origen Protegida Somontano desarrolla la labor de promoción y a través de diferentes acciones. Entre ellas destaca –por su relevancia y repercusión- la organización del Festival Vino Somontano, uno de los certámenes enoturísticos más importantes y longevos de España. Desde el año 2000, durante el primer fin de semana de agosto, de jueves a domingo, convoca a miles de personas en la Muestra del Vino Somontano y en un amplio programa cultural que vincula estrechamente el vino con la gastronomía y la cultura.

Desde su primera edición hasta la celebrada el pasado mes de agosto, las campañas de marketing y comunicación del festival destacan por un diseño original, ingenioso, rompedor y elegante alineado con las líneas estratégicas de comunicación de la denominación de origen, pero acorde con la identidad propia del certamen.

A lo largo de la trayectoria del festival, varias de sus creatividades y campañas de comunicación han sido galardonadas en prestigiosos concursos publicitarios nacionales e internacionales como Best in Food Alimentaria, Best Pack, Nueva York Festival, el Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria El Sol o, entre otros, el certamen nacional Laus.

