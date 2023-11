Tardienta encuentra un hogar para los 11 cachorros de mastín abandonados en el monte

A través de un anuncio publicado en las redes sociales, y en menos de 24 horas, el Ayuntamiento de Tardienta ha logrado encontrar un hogar para cada uno de los 11 cachorros de mastín que fueron abandonados en una zona de monte.

"No ha sido necesario recurrir a la perrera. Todos los animales han sido adoptados", ha confirmado una de las concejalas del municipio, Fefa Bescós, que, junto a un trabajador municipal, José María Abadía, fueron los encargados el pasado domingo de recoger y acomodar a los once integrantes de la camada.

A las 11.00, un vecino de Valfonda de Santa Ana encontró a los animales abandonados en una zona de monte y dio aviso al 112, que movilizó a una patrulla de la Guardia Civil y al Ayuntamiento de Tardienta. Al coincidir en fin de semana, con la perrera cerrada, y después de llamar sin éxito a varias protectoras, la edil decidió colocar un anuncio en las redes sociales ofreciendo en adopción a los animales. Y la respuesta fue inmediata.

De los once, seis fueron adoptados ya el mismo domingo y el resto, este lunes. "No me ha parado de sonar el teléfono. De hecho, siguen llamando", señala la edil, satisfecha con el destino de los animales. Todos ellos se han quedado en localidades de la provincia como Berdún, Sabiñánigo, Huesca o Sesa.

"Las personas que han venido a recogerlos han mostrado un gran afecto hacia los cachorros y además, se han comprometido a ofrecerles un correcto cuidado", ha añadido Bescós. Tras su recogida, la edil contactó con varias protectoras, que rechazaron la posibilidad de darles cobijo, al estar saturadas. Los animales, de algo más de un mes, se encontraban en buen estado.