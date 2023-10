Cristina Acín Tresaco: "La veterinaria juega un papel vital en el concepto de una sola salud"

¿Era una niña pequeña con mascotas que soñaba con ser veterinaria?

Quería tener mascotas y no podía porque mis padres trabajaban, pero al final lo conseguí. Desde los 5 años dije que iba a ser veterinaria. Hasta los 12 estuvimos viviendo en Huesca y luego nos vinimos a Zaragoza y aquí me quedé. Empecé el doctorado en el año 2000 y hasta 2004, justo con el mal de las vacas locas y cuando diagnosticamos el primer caso de las encefalopatías espongiformes. Me vino muy bien para hacer la tesis que dirigió Juan José Badiola junto a Pilar Zaragoza.



¿Qué le ha animado a dar el paso a la gestión?Siempre me gustó mucho. Ya en 2015 el anterior decano me convenció para ser vicedecana de coordinación del grado, donde estuve ocho años. Tras este tiempo viendo los puntos fuertes y débiles de la facultad me decidí.