Igor García Irastorza: "La materia oscura ayuda a entender el universo"

Acaba de recibir una beca ERC (European Research Council) de 13 millones de euros. Desde luego, la materia oscura está muy clara para usted...

Sí, ya llevo un tiempo en el estudio de la materia oscura.

Su currículo es extraordinario.

Me cuesta hablar de mí mismo.

Me gustaría que lo expusiera.

Soy catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear en Unizar, y director del CAPA (Centro de Astropartículas y Física de Altas energías). Me formé también en el CERN (Consejo Europeo para la Investigación Nuclear) de Ginebra y en el CEA (Comisionado para la Energía Atómica) de París. Volví a Zaragoza con un contrato Ramon y Cajal.

Ahora anda con la ciencia gravitando sobre usted entre Zaragoza y Canfranc…

En Canfranc trabajamos en el laboratorio subterráneo. Era un túnel de ferrocarril. Se construyó en paralelo el túnel de carretera. Allí estamos, en una cavidad, haciéndonos preguntas…

Qué bueno hacerse preguntas cuando todo el mundo está tan seguro de todo…

No sea malo…

No soy malo. Simplemente me gusta hacerme y hacer preguntas. De hecho, es lo que estoy haciendo en este momento…

A ver si le doy alguna respuesta.

Seguro.

Mi tesis en 2001 ya fue sobre la materia oscura. Ya ve, llevo toda la vida en esto. Ahora acabamos de recibir el proyecto del ERC, que es el organismo financiador más prestigioso, dependiendo de la Comisión Europea. Son 13 millones para seis años.

Proyecto Dark Quantum.

Dark es oscuro en inglés. Y quantum es cuanto.

Cuanto, que, en este caso, no es adverbio relativo de cantidad.

No. Es la unidad de algo. La Física Cuántica, entre otras cosas, nos dice que la realidad está cuantizada. Si vamos a lo microscópico, no podemos aislar una cantidad de algo arbitrariamente pequeño. Siempre nos topamos con un grumo indivisible. Ya no podemos ir más abajo de esa unidad.

Diríase límite en el Cálculo Infinitesimal…

Exacto. Intento dilucidar la naturaleza de la materia oscura. Hay que considerar que en el universo hay cinco veces más materia oscura que convencional.

¿Qué se considera convencional?

Convencional es todo lo conocido, todo lo que vemos por el telescopio: los planetas, las galaxias, nosotros…

Nuestras grandezas y miserias...

Nosotros somos átomos. Lo convencional son átomos y otras partículas conocidas como los neutrinos. Incluso los neutrinos están dentro de lo que conocemos como Física de Partículas. La materia oscura no puede ser ninguna de las partículas conocidas.

¿Qué es entonces la materia oscura?

No lo sabemos. Eso es lo que queremos descubrir, porque nos ayudará a entender el universo.

¿Cómo se trabaja cuando no se sabe algo?

Los físicos teóricos especulan con extensiones de la teoría actual, que incluyen partículas nuevas que podrían ser buenas candidatas para constituir la materia oscura. Son hipótesis.

Están en pleno casting… ¡Qué proceso selectivo tan fascinante!

Tenemos una partícula, de momento hipotética, que nos gusta. No se ha demostrado que existe, pero hay argumentos poderosos a favor de esta hipótesis. Son los llamados axiones, partículas que se parecen a los fotones.

Allí donde hay luz, hay fotones.

Eso es. Creemos que la materia oscura está formada por axiones. No interaccionan con la materia convencional.

¿El vacío?

No.

¿Por qué?

Porque tienen masa. La teoría de los axiones dice que pueden convertirse en fotones cuando atraviesan campos magnéticos. Esa es la base de los detectores que estamos construyendo en el laboratorio de Hamburgo, que es el CERN alemán.

Intentan responder a preguntas eternas: ¿quién somos?, ¿de dónde venimos?, ¿adónde vamos?

Ya nos costó mucho pensar que giramos alrededor del Sol, y no el Sol alrededor de nosotros. Desde el Big Bang, desde que se crea la dimensión espacio-tiempo, podemos entender el universo.

¿Y qué hubo antes del Big Bang?

Es como preguntarse que hay más al norte del Polo Norte...

Acabaré preguntándole si hay vida en algún rincón del universo, además de en nuestro precioso planeta azul.

No estoy en condiciones de negarlo...

Es que, si estamos solos en el universo, sería una terrible pérdida de espacio, ¿no?

Desde luego que sí (sonríe).