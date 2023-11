El barrio de San Martín de Huesca arropa a su primer mainate: "Ha sido muy emocionante"

Los vecinos del barrio de San Martín arroparon este sábado a su primer mainate, que a su vez podría convertirse también en el primero de las fiestas de San Lorenzo de Huesca, equiparándose a la figura femenina de las mairalesas. Lucas Martínez recibió la banda, junto a las otras dos mairalesas mayores y tres infantiles, en el transcurso de la gala de presentación.

"Ha sido muy emocionante, aunque no he llorado, he sabido aguantar", decía ya una vez presentado oficialmente junto a Izarbe Guallart, Carla Mata, Julia Martín, Luna Buisán y Sara Polo. Lo mejor, dijo, el momento en que caminó hacia el escenario entre aplausos, "los mismo que al resto de las mairalesas". Lo acompañó su hermana, Lucía, e iba vestido con el traje aragonés.

A este joven de 17 años, estudiante de segundo de Bachillerato en el IES Sierra de Guara, le espera un año por delante como representante de su barrio. Aspirará, en igualdad de condiciones con las otras dos mairalesas mayores, a ejercer en las próximas fiestas de San Lorenzo.

Un sorteo a celebrar el día de Santa Águeda decidirá quien será el elegido para ser mainate o mairalesa de San Martín en las fiestas patronales de Huesca del mes de agosto, aunque como él precisa, también deberá autorizarlo el Ayuntamiento. "Está la suerte de por medio. El sorteo decidirá y en caso de salir yo, como es una novedad, tendría que dar el visto bueno el Ayuntamiento", señaló Lucas Martínez.

El barrio de San José ya eligió a un mainate en el 2020, pero llegó la pandemia y se suspendieron las fiestas durante dos años, de manera que no pudo llegar a ser el primer representante masculino en San Lorenzo.

Una encuesta lanzada por HERALDO DE ARAGÓN en la página web, a la que contestaron más de 300 personas, revela que un 75% de las personas manifestaron estar de acuerdo en que haya mainates igual que hay mairalesas en las fiestas de San Lorenzo.

Las fiestas del barrio de San Martín arrancaron el sábado con el disparo del cohete anunciador a las 12.00 desde la Casa Polo de la plaza del Justicia. A las 17.30 se celebró la gala en el palacio de congresos, presentada por Javier Cao, y donde actuaron de mantenedores Luis Beired y María Laguarta, propietarios de la librería Edelweis. El acto estuvo amenizado por la Escuela de Baile Elenco. Ya por la noche llegó uno de los platos fuertes de las populares fiestas de este barrio con la verbena del grupo Manacor.