El banco de semillas y el comedor escolar de Aínsa inspiran la cooperación en Haiti

Aínsa ha recibido esta semana la visita de Aubin Payen, ingeniero agrónomo y técnico de Justicia Alimentaria en Haití, dentro de un proyecto de cooperación que el país caribeño mantiene con el Gobierno de Aragón para fortalecer la capacidad productiva del campesinado local. En su visita, acompañado de dos responsables de Justicia Alimentaria de Aragón y Asturias, ha conocido el banco de semillas emprendido por la asociación ainsetana Arto-Un Paso Atrás, el huerto y el comedor ecológicos del Colegio Asunción Pañart, la ganadería Fes y el merendero Garcés, éste último ubicado en la localidad sobrarbense de San Vicente de Labuerda.

El objetivo con el que Payen ha indagado en las iniciativas de éxito que actualmente se desarrollan en la comarca ha sido recoger experiencias valiosas que puedan ser aplicables en Haití, destacando especialmente el trabajo de conservación de variedades de semillas autóctonas y de razas de ganado locales.

“En Haití estamos realizando proyectos similares pero aún nos queda mucho”, ha dicho el ingeniero, y ha transmitido la gran labor de concienciación que se está llevando a cabo con la población más joven de Aínsa tras descubrir el proyecto del huerto escolar y la cocina ecológica del centro. “Se puede invertir mucho dinero, pero si no hay conciencia el proyecto no saldrá adelante. Implicar a los niños en los procesos de sensibilización con campañas educativas es algo que he aprendido aquí y es fundamental, el futuro del país depende de ellos”.

Payen ha explicado durante su visita que en Haití el 25% del PIB procede de la labor de los pequeños agricultores, y que está habiendo problemas de conservación con las variedades hortofrutícolas locales por la entrada de semillas híbridas de las multinacionales. “La semilla es el patrimonio”, ha dicho, y el reto ahora consiste en crear la estructura adecuada para la conservación de las mismas.

Asimismo, el técnico de proyectos de Justicia Alimentaria en Haití ha remarcado la necesidad de mantener las tierras adecuadas para la actividad agroganadera, adaptar fincas agroecológicas resistentes al cambio climático y gestionarlas de manera óptima para responder a las necesidades de las familias haitianas.

“Ha sido una jornada muy provechosa con Aubin. Nos ha contado la situación de su país y ha mostrado un gran interés por los proyectos que estamos desarrollando en Aínsa”, apuntaba Juan García en representación de la asociación Arto-Un Paso Atrás y también como responsable del huerto escolar junto a Emilia Puyuelo.

En ese sentido, García añadía “las semejanzas y preocupaciones que mantenemos con Haití en estas cuestiones de conservación y desarrollo sostenible de nuestros territorios, y nos ha servido para establecer un vínculo que esperamos se convierta en una fuente de intercambio de ideas”.

El huerto y el comedor ecológicos del colegio de Aínsa son dos iniciativas que han logrado involucrar a toda la comunidad educativa y ganarse el reconocimiento más allá del ámbito local. “Después del inmenso trabajo de recolección de semillas autóctonas, que son las que mejor se adaptan a las condiciones climáticas predominantes en la zona, era necesario dar a conocer todo este conocimiento y continuar con el legado que nuestras generaciones nos habían dejado”, explica Emilia Puyuelo.

Tras varios años de exitosa andadura del comedor ecológico, pronto el proyecto del huerto escolar empezó a sonar, cumpliendo tres cursos en activo gracias al apoyo de la Diputación Provincial de Huesca, que cubre el 80% de la inversión. “Todos los proyectos de desarrollo sostenible y agroecología del municipio están de alguna manera ligados entre sí”, explica el alcalde Enrique Pueyo. “Para nosotros, que vivimos en el medio rural, es fundamental apostar por estas iniciativas e inculcar en las nuevas generaciones el amor a la tierra. Y si nuestras ideas pueden servir de inspiración para aplicarse en otras partes de España y del mundo la satisfacción, si cabe, es mucho mayor”, ha recalcado.

Próximamente, Aínsa será sede de la Asamblea Anual de Municipios por la Agroecología, que tendrá lugar del 16 al 18 de noviembre, demostrando que el eje transversal de la sostenibilidad es la motivación que lleva a emprender diferentes acciones de sensibilización y dar continuidad a los proyectos vigentes.