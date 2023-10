El PSOE desmiente que el consejero Faci modificara la partida para el segundo instituto de Monzón

El Grupo Parlamentario Socialista ha desmentido hoy que el ex consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, hubiera dado instrucciones para que se paralizara el expediente del Instituto de Educación Secundaria de Monzón, ni de que se hubiera realizado una modificación presupuestaria para retrasar la ejecución, tal y como denunció ayer el alcalde popular Isaac Claver al conocer de manos del departamento de Educación la retirada de 70.000 euros por el anterior Ejecutivo autonómico para licitar la redacción del anteproyecto del centro educativo.

El PSOE recuerda que una vez aprobado el presupuesto general se liberan las partidas plurianuales correspondientes. De esta forma, se va iniciando la tramitación que definitivamente concluye en la ejecución del proyecto. En el caso del IES de Monzón se habría hecho al finalizar todos los trámites que se hubieran autorizado en el expediente y al licitar proyecto.

El grupo socialista estima que haría bien el alcalde de Monzón “en dedicarse a impulsar el proyecto en vez de dedicarse a calumniar”. “El nuevo equipo de gobierno está en estos momentos en disposición de hacer dos cosas: licitar el proyecto con un plurianual, porque no daría tiempo a ejecutarlo antes de fin de año; o bien, realizar una tramitación anticipada. Esto es lo que tiene que exigir el alcalde de Monzón a la consejera de Educación, en lugar de verter falsedades y difamaciones”, ha argumentado el portavoz socialista en la Comisión de Educación, Ignacio Urquizu.

A falta de la aprobación del PGOU

El PSOE entiende que el alcalde de Monzón “ha demostrado sobradamente su falta de interés” por el nuevo Instituto y lamenta que ahora “busque responsabilidades en otros”. Hay que recordar que en 2022 el entonces consejero, Felipe Faci, se comprometió en sede parlamentaria a una tramitación anticipada del proyecto si se disponía de solar. Sin embargo, pasó el año y nada se conoció del solar. En el ejercicio 2023 se consignó una partida presupuestaria para la redacción del proyecto que ascendía a 70.000 euros.

Según acusa el PSOE, el alcalde de Monzón “demoró durante toda la legislatura pasada la tramitación administrativa para la disposición de un solar, esto es la compra del suelo a un particular y la modificación del Plan General”.

Desde el PSOE explican que cuando el alcalde envió información del solar al Departamento de Educación para su estudio, la Gerencia de Infraestructuras observó entonces que no coincidía con el que inicialmente había propuesto. No obstante, la DGA aceptó el solar tras el compromiso del Ayuntamiento de realizar todas las actuaciones pertinentes para liberar de cargas el solar. La aprobación definitiva de la modificación 42 del PGOU todavía no está publicada, ya que se amplió hasta el 19 de septiembre de 2023 el plazo para la adopción del acuerdo de modificación aislada. En ese pleno de septiembre el Ayuntamiento aprobó la modificación aislada de ese terreno en su PGOU, pero el trámite está pendiente de ser ratificado por la Comisión Provincial de Urbanismo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario socialista ha solicitado información sobre el expediente completo al Gobierno de Aragón.

Reunión en Huesca

Este asunto centrará la reunión que mantendrán este jueves en Huesca la consejera de Educación, Claudia Pérez, y el alcalde y presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver. Precisamente esta mañana en la inauguración de la primera Feria de Empleo y FP Dual celebrada en el recinto ferial de Monzón Claver se ha vuelto a referir a la polémica y ha señalado que tras una anterior reunión con la consejera y la directora provincial de Educación “la sensación es de engaño”.

“Descubrimos que al suprimir esta partida en febrero, que tanto habían puesto en valor para el anteproyecto, nunca hubo voluntad”, señaló el alcalde que aseguró que desde el Ayuntamiento “vamos a seguir igual, trabajando desde el primer día como hemos hecho y ahora sí que existe una buena predisposición y voluntad para solucionar lo que ha sido una decepción y engaño por el anterior Ejecutivo”.