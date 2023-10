El PP de Huesca alerta de que Aragón pasará un segundo plano si Sánchez pacta con los independentistas

La diputada nacional y secretaria general del PP aragonés, Ana Alós, ha analizado las consecuencias que tendrían para la provincia de Huesca y el resto de Aragón un pacto de Pedro Sánchez con el independentismo catalán. Acompañada por el presidente provincial de los populares y diputado autonómico, Gerardo Oliván, y la senadora Melania Mur, ha subrayado que "nadie es más que nadie en la España constitucional".

Ana Alós ha argumentado que las cesiones ante el separatismo pondrían en peligro los grandes ejes de la financiación autonómica y quedarían en el aire proyectos imprescindibles para la Comunidad aragonesa y, por ende, para la provincia de Huesca. La diputada nacional se ha referido así a infraestructuras, el Pacto del Agua o las medidas de la contra la despoblación.

“En el marco de la Constitución todos somos iguales -ha afirmado Alós- y ese equilibrio no se puede romper solo para que Pedro Sánchez permanezca en la Moncloa a cualquier precio". "Los altoaragoneses no somos más que nadie, pero tampoco menos", ha apostillado. Para el PP, la amnistía, la condonación de la deuda catalana y un sistema de fiscalidad a la medida romperían la unidad de España y la igualdad de las Comunidades. "En la Constitución no cabe distinguir entre quienes cumplen la ley y quienes no lo hacen", ha manifestado.

Ana Alós se ha reafirmado en las palabras que el presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón, pronunció la semana pasada en la Comisión de Comunidades autónomas. "En España todos somos iguales ante la ley. Una amnistía y un referéndum son ilegales y no caben en nuestra Constitución. Unos pocos no pueden decidir por todos los españoles solo para que Pedro Sánchez continúe un día más en la Moncloa", ha concluido la secretaria general del PP aragonés.