SOS de una ganadera: "La sequía ha agravado los problemas que ya venimos arrastrando»

"La sequía ha venido a agravar los problemas que ya arrastramos los agricultores y ganaderos". Lo dice Beatriz Sancho, al frente de una explotación con 200 vacas nodrizas en Monzón. Esta veterinaria de 34 años se incorporó con 25 al negocio familiar. Sus padres tenían una granja de vacuno de cebo y tras acabar sus estudios universitarios decidió quedarse en ella.

A todos los problemas que acumula el sector se ha sumado el del precio de los forrajes por la escasa producción. «Gastamos unas 1.000 pacas de paja y a causa de la sequía si antes cada una costaba 15 euros ahora el precio se ha triplicado, incluso llega a 50. Hacer frente a esto es complicado", afirma. "La paja es un bien esencial para el vacuno de cebo. El problema, aparte de que es cara, es que no habrá. Si la sequía se prolonga llegará un momento en que no tendremos. Ahora aún hay remanentes", añade.

Sancho hace un llamamiento desesperado porque el déficit hídrico es solo la punta del iceberg de las dificultades que atraviesa el sector debido al aumento de las importaciones, la burocracia o los costes cada vez mayores. Cada día, dice, se fomenta más traer carne de fuera. "Dependes de terceros países para producir alimentos cuando aquí nos estamos quedando sin explotaciones". Cree que el cambio climático lo que debería es incentivar el producto de kilómetro cero.

Además la normativa cada día es más exigente. "Yo de eso no me quejo. En mi explotación soy la primera que vela por el bienestar animal. Nosotros estamos cumpliendo pero quizá otros países no, o no de manera tan estricta".

Beatriz Sancho asegura que los ganaderos lo están pasando francamente mal. "Continuamente escucho gente que se quita las vacas. Me sabe mal que cada día se cierren explotaciones. Ya no es una cuestión de relevo generacional sino de viabilidad. Un año puedes poner dinero, otro año también, pero en el fondo esto es un negocio. Tenemos que pagar más para alimentar a las vacas y no se compensa".

Para ella, la solución pasa por defender más al sector agroalimentario español. "A la vuelta de pocos años nos quedaremos sin productores, porque cada vez se fomenta más que vengan de otros países", insiste. "Intentaremos aguantar, para eso me he formado. Ganas tengo como el primer día, pero el futuro es incierto", indica esta ganadera, coincidiendo con la celebración este domingo del Día Internacional de las Mujeres Rurales.