Octubre bate récords de calor en las ciudades y en la montaña: "Es algo totalmente inusual"

Raúl Martínez, guarda del refugio de montaña de Cap de Llauset, el más alto del Pirineo aragonés, se preparaba la semana pasada para la estación invernal en medio de unas temperaturas más propias del mes de agosto. El miércoles atendió el porteo en helicóptero de los víveres necesarios para resistir los próximos meses a 2.425 m de altitud. El panorama de este albergue, ubicado en Montanuy, en la zona más oriental, no es el habitual en octubre. La nieve brilla por su ausencia, alrededor del refugio y en las cumbres más cercanas, y los termómetros han rondado los 20 grados. Su estación meteorológica midió el martes 15,7 de máxima y 4,7 de mínima.

"Es algo totalmente inusual pero que se está repitiendo, convirtiendo en tendencia en los últimos años", afirma Martínez. Aunque el buen tiempo facilita la actividad de los montañeros y atrae público, la deriva climática se vive aquí con cierto temor. "La campaña de otoño se alarga pero estamos preocupados por lo que vendrá. Aquí funciona muy bien el esquí de travesía, un deporte que se hace sobre todo en primavera y que depende de las nevadas del invierno", comenta. "Otros años las cumbres de alrededor estarían teñidas de blanco. En agosto y septiembre cayeron dos nevadas, pero duraron un día".

Un invierno Raúl Martínez pasó dos semanas sin ver a nadie, aislado por casi un metro y medio de nieve y con sensaciones térmicas de -25 grados que apenas lo dejaban salir del edificio, salvo para palear y tomar los datos meteorológicos. Esto no se ha repetido los últimos años. De hecho, hay un camino de invierno, una alternativa para llegar al refugio sin tener que pisar tanta nieve ni arriesgarse a que caiga un alud, "y llevamos seis temporadas en las que prácticamente no subimos por ahí sino por el itinerario de verano", dice el guarda.

Por fin llega el otoño

Esta semana por fin parece llegar el otoño, después de que las tres primeras hayan dejado temperaturas más propias de agosto para rematar las sucesivas olas de calor del verano. Las estadísticas confirman la sensación de estar viviendo un tiempo anómalo con el ejemplo de las tres capitales de provincia, que han batido sucesivos récord para un mes de octubre.

Hasta ahora la temperatura máxima estaba en 32 grados en el caso de Zaragoza y 31 en Huesca y Teruel, alcanzados en 2013, 2012 y 2011, respectivamente. Pues bien, ya el primer día de octubre las tres superaron esos registros, junto con más de veinte capitales de provincia españolas. En esa jornada Huesca subió a los 32,4º, Zaragoza a los 33,9 en el aeropuerto y los 35 en Valdespartera, y Teruel a los 33.

El episodio cálido ha sido especialmente significativo en esta ciudad. Es la que más está notando la variación, "y no solo en las máximas, también en las mínimas", afirma el delegado de la Aemet en Aragón, Rafael Requena. De los 10 primeros días de octubre, la capital turolense batió el récord en siete jornadas; Zaragoza, en dos; y Huesca, en uno.

Ni rastro de heladas

Requena reconoce que el veranillo de San Miguel se ha prolongado más de lo habitual y probablemente el récord se habrá batido en muchas otras localidades, aunque habrá que esperar a final de mes para que la Aemet pueda tener datos definitivos de la red climática secundaria.

Más reveladoras aún son las mínimas, a juicio del responsable de la Agencia Estatal de Meteorología. "A estas alturas del año, normalmente en Teruel estaba habiendo heladas. Pero es que ni siquiera hiela en la montaña", dice sorprendido.

En las estaciones meteorológicas a mayor altitud se han alcanzado temperaturas de 20 grados y las mínimas no han llegado a valores negativos. "Es muy significativo que haya estaciones en la montaña que no solo superan los 20 grados de máxima sino que no bajan de 10 de mínima". Es el caso de los refugios de Respomuso, Bachimaña o La Renclusa.

A principios de la semana pasada, la estación de La Raca de Astún (2.276 metros) contabilizó 16 grados de máxima y 9 de mínima; en la de Formigal, a la altura de Sarrios (1.800), los termómetros oscilaron entre 19 y 10; en las pistas de Panticosa, entre 18 y 12; y en Cerler-Cogulla (2.374 m), entre 15 y 8.

La inversión térmica provocó que refugios situados más abajo, a 1.200 m, como el de Pineta, tuvieran 26 grados de máxima y 5 de mínima, un fenómeno que sobre todo se da en la temporada invernal, con nieblas, y que hace que haga más calor en zonas a mayor altitud que en el fondo de los valles.

Requena recuerda que septiembre ha sido a nivel mundial el mes más cálido de la historia desde que hay registros, casi un grado por encima en comparación con el periodo 1991-2020, algo que podría aupar al 2023 al primer puesto al acabar el periodo.

En el caso de Aragón, el año natural en curso ocupa el segundo lugar de la lista pero está a punto de alcanzar al 2022 como el más cálido en seis décadas. "Faltan por contabilizar los tres últimos meses, pero en vista de cómo ha empezado octubre, lo más probable es que lo supere, salvo una entrada de aire frío por sorpresa", señala el delegado de la Aemet. En cuando a las lluvias, solo hay 10 años más secos desde 1961.

Y el año agrícola, que va del 1 de septiembre del 2022 al 31 de agosto del 2023, finalizó en Aragón siendo el de mayores temperaturas en toda la serie y el 5º más seco, solo por detrás de los periodos 2004-2005; 2011-2012; 1993-1994 y 1985-1986.

La entrada el domingo de un flujo de aire muy húmedo en la península anuncia borrascas, que dejarán en los próximos días, por fin, abundantes lluvias y un descenso de las temperaturas.