Colapso en Ordesa con largas colas desde primera hora para entrar al Parque Nacional

El buen tiempo y el largo puente del Pilar han colapsado este viernes el principal acceso al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que ha tenido que cerrar desde primera hora de la mañana la entrada de visitantes ante el aluvión de turistas. "No lo habíamos visto nunca así", aseguran algunos trabajadores.

El centro de visitantes de Torla, donde se venden los tiques para coger el autobús con destino a la Pradera de Ordesa y donde está el aparcamiento, ha registrado ya a horas muy tempranas largas colas con hasta 500 personas esperando. El servicio de autobuses lanzadera se había retomado precisamente en este puente del Pilar en previsión de la masiva afluencia, lo que impide entrar en vehículo particular.

Los visitantes se han tenido que armar de paciencia en las colas para poder utilizar las lanzaderas, y no todos han tenido la suerte de hacerlo. A las 8.30 ya había 600 personas arriba y en torno a las 9.45 se ha alcanzado el cupo máximo de las 1.800 personas que permite el espacio protegido y se ha avisado a los que esperaban de que no podrían subir.

"El parquin está lleno y también la carretera está colapsada. Hay muchos coches aparcados en la carretera que va desde Torla al puente de los Navarros, de forma que los autobuses no pueden circular bien y van muy lentos", ha explicado un trabajador, que asegura que nunca se había cerrado la entrada al valle de Ordesa tan temprano.

El personal de servicio en el Parque ha estado controlando la cola y una vez alcanzado el cupo máximo de visitantes ha informado a los que esperaban de que no podrían coger el autobús. La única alternativa, en vista de que está prohibida la circulación en vehículo particular, es llegar andando a la Pradera por el camino de Turieto, unos 8 kilómetros que se recorren en dos horas. "Muchos se han ido porque cuando llegaban a la cola les decíamos que no podrían subir", ha comentado el trabajador.

En los últimos años, el Parque Nacional ha asistido a un repunte de las visitas en otoño. A esta tendencia se ha sumado el largo puente festivo en todo el país y el buen tiempo. Además, el acceso a otro de los sector del Parque Nacional, el cañón de Añisclo, está cerrado por obras, lo que ha contribuido a concentrar las visitas en el valle de Ordesa.

El servicio de autobuses a la Pradera de Ordesa desde el centro de visitantes de Torla se reanudó el jueves y funcionará hasta 15 de octubre. También estará operativo los siguientes fines de semana de este mes: del 20 al 22 y del 27 al 29.Hay salidas desde las 6.00 hasta las 8.00 cada media hora y el resto cada 15 o 20 minutos.

La capacidad máxima del valle de Ordesa es de 1.800 visitantes simultáneos. Cuando se supera este número, el servicio de acceso en transporte público se suspende temporalmente por razones de conservación del Parque.