Protección Civil probará a la vez en Monzón dos sistemas de alerta por emergencia

El Servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón realizará el próximo 17 de octubre dos pruebas simultáneas de sistemas de aviso a la población en caso de emergencia. A las 12.00 se activarán en Monzón las sirenas de aviso de accidente químico con el objetivo de comprobar el correcto funcionamiento y la adecuación del nivel sonoro de estos dispositivos, instalados en el marco del Plan de Emergencia Exterior de la localidad. Poco después, se enviará un mensaje de prueba del ES-Alert, el sistema de envío de alertas masivas a la población, sobre esta hipotética emergencia química.

Al tratarse de dos pruebas, Protección Civil recuerda a los ciudadanos que escuchen las sirenas o reciban el mensaje que no deben alarmarse ni llamar al 112. Las sirenas de aviso de accidente químico sonarán a las 12.00. El anuncio de alerta es un tono de un minuto de duración que va aumentando y disminuyendo su intensidad y que se repite en varias ocasiones, con intervalos de parada de 5 segundos. El fin de la emergencia se anuncia con una señal acústica continua que se prolonga durante unos 30 segundos. La duración estimada de este simulacro será de unos 15 minutos.

Al tratarse de una prueba, la población no debe realizar ninguna acción concreta al escuchar las sirenas, pero se recuerda que, en caso de emergencia química real, debe buscar refugio en el interior de un edificio, cerrar puertas y ventanas y bajar las persianas.

Protección Civil y el Ayuntamiento de Monzón han informado ya a centros educativos, residencias, establecimientos comerciales y espacios públicos para que, aquellos que lo estimen oportuno, puedan realizar ejercicios de entrenamiento de autoprotección.

Mensaje ES-Alert

Una vez que suenen las sirenas en Monzón, se activará el procedimiento para enviar el mensaje ES-Alert a los móviles, tanto de los habitantes como de las personas que se encuentren de paso por la comarca del Cinca Medio. Además, es posible que la alerta llegue también a personas que estén en zonas limítrofes.

El sistema ES-Alert funciona a través de la tecnología Cell Broadcast. Se divide el área de cobertura de las antenas de telefonía móvil, lo que permite llegar directamente a los teléfonos que reciban señal de las antenas telefónicas sin necesidad de que los usuarios tengan instalada ninguna aplicación. De esta manera, todos los teléfonos localizados en un área determinada recibirán la alerta de manera automática, con la excepción de los dispositivos que estén apagados o en modo avión.

Por este motivo, desde Protección Civil se ha contactado ya tanto con la comarca del Cinca Medio y sus municipios como con las comarcas limítrofes de La Litera, Somontano, Monegros, Bajo Cinca y Ribagorza. Asimismo, se ha informado a Subdelegación del Gobierno en Huesca, Delegación Territorial del Gobierno de Aragón en Huesca, Guardia Civil, Bomberos, Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil. También han recibido notificación de este simulacro la Guardia Civil, Bomberos de la Diputación de Huesca y la Comunidad Autónoma de Cataluña.

El mensaje llegará a los teléfonos móviles acompañado de un sonido de alerta que dejará de sonar cuando el usuario da a aceptar y será el siguiente: '**** PRUEBA PRUEBA **** Este es un mensaje de prueba de envío de alertas masivas desde 112 ARAGÓN. No responda a este mensaje. No llame al 112. Es un aviso de prueba. Gracias por su colaboración. Una vez leído el mensaje pulse ‘Aceptar’ para eliminarlo de la pantalla. / *** TEST TEST **** This is a test message for sending massive alerts from 112 ARAGÓN. Do not reply to this message. Do not call 112. It is a test notice. Thank you for your cooperation. Once the message has been read, press ‘OK’ to remove it from the screen”.