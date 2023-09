El PSOE dice que Huesca está parada porque "el plan de Lorena no termina de arrancar"

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Huesca ha pedido a la alcaldesa, Lorena Orduna (PP), que aclare qué proyectos ha conseguido sacar adelante en estos tres primeros meses de gobierno. "Con unas fiestas de San Lorenzo organizadas, la licitación del nuevo centro de salud del Perpetuo Socorro en marcha, iniciados los trámites para la reforma de Martínez de Velasco y 14 millones de euros en proyectos financiados con Fondos Europeos, ¿qué ha aportado el PP en estos 100 días?" se ha preguntado la portavoz socialista, Silvia Salazar. "La ciudad lleva tres meses parada a la espera de un plan que no termina de arrancar", ha manifestado.

En lo que ha parecido toda una declaración de intenciones de cara al desarrollo del mandato, el PSOE ha comparecido en la sala de prensa del Ayuntamiento de Huesca, donde el lunes hizo balance la alcaldesa. Al igual que esta, los dos portavoces socialistas han estado acompañados por gran parte de los 10 concejales que configuran el grupo municipal.

Salazar, como este martes ha hecho el grupo socialista en las Cortes de Aragón, ha afeado que la primera edil "se arrogue logros que, si no se hubieran iniciado hace meses, no estarían hoy en el punto que se encuentran", refiriéndose a la construcción del citado centro de salud. "No puede tomar a los oscenses por tontos. Hace mes y medio que el nuevo Gobierno de Aragón tomó posesión y en este tiempo ni el nuevo presidente ni el nuevo consejero de Sanidad han movido un dedo porque se encontraron con el proceso ya en marcha gracias al trabajo del PSOE", ha apostillado.

La portavoz ha añadido que "se encontraron también con todo listo para licitar los trabajos en la antigua Residencia de Niños y asegurar el grado completo de Medicina". "Pero han preferido mentir, señalando a la anterior corporación provincial, cuando los técnicos de la institución y de la Universidad de Zaragoza llevan desde abril trabajando en los pliegos para licitar los trabajos antes de final de año, con partida presupuestaria incluida".

Estos dos ejemplos, ha apuntado, "no habrían sido posibles sin unas estrechas relaciones con las administraciones anteriores", que se reflejan también en el convenio firmado con la DGA, que aportó 2.650.000 euros para la reapertura del acuartelamiento Sancho Ramírez y los 600.000 euros anuales de convenio con la Diputación de Huesca para la colaboración con el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos (Speis).

El viceportavoz del grupo, José María Romance, ha hablado de "errores inexplicables en materia de personal en lo que va de mandato". Tres personas firmaron un acuerdo sobre las condiciones laborales de la Policía Local para el que no estaban facultadas", ha señalado sobre el acuerdo con una parte de la representación sindical y sin seguir los protocolos establecidos nulo de pleno de derecho", ha añadido.

Romance ha insistido en que "no solo ha ocurrido con este acuerdo anulado por la propia Lorena Orduna sino también con la plaza de conductor que se aprobó en el pleno de este martes": "Carece de toda ética no informar al resto de grupos políticos de que había un contencioso abierto al respecto".

EL viceportavoz ha pedido a la alcaldesa "más humildad y honestidad, y que lo que cuente se ajuste a la realidad porque es lo que merecen los oscenses".