La alcaldesa de Huesca presume de recuperar las buenas relaciones con el Gobierno de Aragón

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha valorado este lunes de forma positiva sus primeros cien días de gobierno, afirmando que se han conseguido sacar adelante asuntos que permanecían "atascados con el anterior ejecutivo municipal (PSOE) por falta de buenas relaciones" con la Diputación de Huesca y el Gobierno aragonés.

"En campaña dije que Lorena tenía un plan y ese plan ha funcionado, sigue funcionando y funcionará", ha subrayado la alcaldesa. Según ha dicho, han sido 100 días "caracterizados por el diálogo y la recuperación de relaciones con distintos agentes políticos y sociales, así como por la capacidad de afrontar distintos problemas heredados del anterior equipo de gobierno socialista". Como ejemplo se ha referido al cese de las protestas por el centro de salud Perpetuo Socorro (las obras se licitaron en julio) o ante el Ayuntamiento por parte de los sindicatos (se ha propuesto una nueva valoración de puestos de trabajo).

La alcaldesa ha afirmado que el restablecimiento del diálogo con el Gobierno de Aragón se ha traducido ya en el acuerdo de una mejora financiera en distintos ámbitos, como la "reactivación del proyecto del Círculo Católico", el aumento de la partida presupuestaria para el servicio de ayuda a domicilio, el incremento a 1,4 millones de euros del fondo de inversiones no condicionadas o el "compromiso del Ejecutivo autonómico de la implantación del grado completo de Medicina en Huesca".

Entre los logros de estos primeros 100 días de mandato, Lorena Orduna ha destacado la reactivación de la Ponencia de Movilidad y los Consejos Sectoriales así como las reuniones con los barrios y los municipios incorporados para conocer sus necesidades. Asimismo, ha señalado que a la Ciudad de las Niñas y de los Niños, cuya labor explicará próximamente en Valencia como ejemplo de buenas prácticas, se sumará un Senado de Mayores, en proceso de creación.

Entre los proyectos que el PP, que gobierna en minoría, quiere desarrollar en la ciudad, ha apuntado un "ambicioso" plan de promoción turística para la puesta en valor del patrimonio de la ciudad, reivindicando la universidad sertoriana. "Huesca tiene un problema con el turismo, pero vamos a trabajar para solucionarlo". La alcaldesa ha vinculado el desarrollo turístico no solo al patrimonio y a la historia, sino también al turismo de congresos y para ello se creará la página web Huesca Congresos.

Peatonalización

Igualmente, ha explicado que se ha reorientado la política urbanística para terminar la reurbanización de las calles que quedaron pendientes en la peatonalización de 2014, comenzando por el proyecto de la plaza Inmaculada y Coso Alto. Este proyecto irá en paralelo con la definición de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Ha valorado, asimismo, el trabajo llevado a cabo en el área municipal de Desarrollo para "poner orden" en la gestión de todos los fondos europeos comprometidos para la ciudad mediante una labor de clasificación de "toda la maraña de papeles que nos encontramos". "Seguiremos solicitando fondos para la ciudad a partir de un plan estratégico, no al tuntún", ha precisado.

La alcaldesa ha manifestado su compromiso de reivindicar ante el futuro gobierno de España cuestiones pendientes de resolver en materia de infraestructuras como la habilitación de un servicio de cercanías en la ciudad, la potenciación del AVE o la finalización de la variante de Siétamo. "Me parece bien que otras comunidades autónomas se pongan e valor, pero queremos que Aragón y Huesca también lo sean, no más que nadie pero tampoco menos, y no me voy a cansar de reivindicar estas cuestiones hasta el final", ha añadido Orduna.