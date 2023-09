PP y PSOE rechazan la moción de Vox para negar ayudas a los sin ‘papeles’ en Huesca

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Huesca se ha quedado este martes solo a la hora de defender que se regularizase la normativa de concesión de ayudas y subvenciones municipales de manera que esta quedase limitada a los residentes legales y empadronados con residencia efectiva en la ciudad con una antigüedad superior a los 18 meses. El equipo de gobierno (PP) y el PSOE han mostrado su contundente rechazo a esta propuesta.

Antes del inicio del pleno, varias decenas de personas se han concentrado delante de la casa consistorial, convocadas por el colectivo Bienvenidos Refugiados, para expresar su repulsa a la moción. Al término de la sesión, un representante de la plataforma ha tomado la palabra para agradecer el sentido del voto de los populares y los socialistas.

Durante el debate, la concejala del PP responsable del área de Derechos Sociales, Marta Escartín, ha manifestado no entender "el batiburrillo" de la propuesta de Vox. La edil ha afirmado que "el padrón no puede ser un elemento discriminatorio, no excluiremos a nadie de las ayudas y no limitaremos las subvenciones a las asociaciones que desarrollan proyectos fuera porque son de Huesca".

El concejal de Vox José Luis Rubió ha atribuido el incremento de las listas de espera en la sanidad pública, la falta de auxiliares de educación especial y el aumento de la edad de jubilación a las ayudas y atenciones que reciben quienes "no residen en España y no pagan sus impuestos aquí".

El grupo ultraconservador ha cuestionado que los extranjeros que se encuentren en el país tengan derecho a la asistencia sanitaria pública urgente por enfermedad grave o accidente hasta el alta médica. También ha criticado el incremento de las ayudas de urgencia municipales.

Roberto Cacho (PSOE) ha señalado que no estaba dispuesto a perder "ni un minuto en defender los derechos y garantías alcanzados en este país". Ha pedido a Vox que se retractara de sus afirmaciones y que retirase la moción, algo que no ha ocurrido. El ponente de la misma ha subrayado que el Ayuntamiento de Huesca "no tiene que dedicarse a la cooperación internacional" y ha acusado al PP y al PSOE de "defender la ruina de nuestro país".

Demoler la Casa del Sordo

Por otra parte, el pleno ha aprobado (con la abstención de Vox) un crédito extraordinario por 90.000 euros para comprar un GPS topográfico que mejore la dotación del área de Urbanismo y para realizar mejoras en la Escuela Infantil ‘Las Pajaritas’. Esta actuación está valorada en 50.000, euros, que se destinarán a adecuar una zona de sombra en el patio de recreo y a avanzar en la eficiencia energética del edificio, entre otras actuaciones.

También ha salido adelante, con el único apoyo del PP, el suplemento de crédito de 136.150 euros. Se destinará al derribo de un edificio ruinoso en el barrio rural de Apiés, sondeos en el solar del número 38 de la calle Joaquín Costa, en Huesca, y la demolición de una vivienda municipal, conocida como Casa del Sordo y ocupada de forma ilegal. Otros 3.000 euros serán para licitar el proyecto de reforma de la fuente de la plaza Luis Buñuel.

Los tres concejales de Vox durante la sesión plenaria de este martes. Verónica Lacasa

Con 12 votos a favor (PP), 9 en contra (PSOE) y 3 abstenciones (Vox), se ha aprobado de forma definitiva la modificación de la plantilla y relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Huesca del año 2023. Por unanimidad han salido los nombramientos de los representantes municipales en el parque tecnológico Walqa, Grhusa y la modificación de la Ordenanza de Seguridad y Convivencia del Ayuntamiento de Huesca.

Igualmente, el apoyo ha sido unánime a la propuesta del grupo socialista para dedicar una calle de la ciudad a la pintora María Cruz Sarvisé, fallecida recientemente. Se ha aceptado la enmienda del PP para que quepa la posibilidad de que sea cualquier otro espacio público. El pleno ha respaldado la resolución del grupo municipal Vox para la transformación de Huesca en una ciudad cognitivamente accesible.

Finalmente, con 15 votos a favor y 9 en contra (PSOE), se ha aprobado una propuesta del grupo popular rechazando cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito.