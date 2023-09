Quejas en el valle de Benasque por los repetidos cortes de telefonía e internet

Los repetidos cortes de cobertura de telefonía fija y móvil y del servicio de internet han generado un "profundo malestar" entre los vecinos y empresarios del valle de Benasque, donde dependen de estas comunicaciones para el funcionamiento de su potente sector turístico.

Como explica el presidente de la Asociación Turística Empresarial del Valle de Benasque, José María Ciria, este viernes estuvieron más de 12 horas sin cobertura de la compañía Movistar -mayoritaria entre los clientes de la zona-, desde la madrugada y hasta media tarde. "Es una vergüenza porque además nadie da la cara", se queja. De hecho, tuvieron que dar parte de la incidencia al teléfono de emergencias del 112 porque no podían contactar con la propia empresa.

Una situación que genera un grave perjuicio a los negocios hosteleros ya que "hoy en día la mayoría de las reservas se hacen vía 'online' y si no podemos acceder a internet, no podemos gestionarlas", destaca. Además, tampoco pueden cobrar con tarjeta de crédito ya que no funcionan los datáfonos.

Además, Ciria remarca que no es una incidencia aislada ya que hace menos de dos semanas volvieron a tener una caída de la cobertura de internet y de la telefonía durante dos días.

Los cortes de estos servicios de comunicaciones provocan quejas habituales en otros puntos del Pirineo oscense. Así por ejemplo, a finales del pasado mes de julio, los vecinos de varios pueblos del valle de Chistau también denunciaron que llevaban tres meses sufriendo continuas interrupciones de la cobertura que la compañía atribuyó a diversos factores.

En ese caso, el origen de la avería estaba en la zona de Escalona, en un radioenlace de Tella-Sin que conecta con un repetidor en Senés. También Andrés Bielsa, alcalde de la entidad local menor de Saravillo, perteneciente al municipio de Plan, denunció en aquella ocasión las afecciones que sufrían no solo a nivel particular sino también a los que teletrabajan desde casa y a los negocios.