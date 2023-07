Quejas por los cortes de cobertura en el valle de Chistau: "Hoy sin internet estás vendido"

"Hoy en día sin internet estás vendido", destaca Andrés Bielsa, alcalde de la entidad local menor de Saravillo, perteneciente al municipio de Plan, y quien pone voz a las quejas de los vecinos de este pueblo y de otros cercanos del mismo valle de Chistau como Sin o Serveto que llevan sufriendo en los tres últimos meses continuos cortes de la cobertura de telefonía y de internet.

Los problemas comenzaron a principios de mayo, explica Bielsa. "Primero eran cortes intermitentes que interrumpían las llamadas pero luego ya han ido durando más y últimamente ya eran de varias horas seguidas durante el día y la noche", señala.

Al parecer, el origen de la avería está en la zona de Escalona, en un radioenlace de Tella-Sin que conecta con un repetidor en Senés. "Saben dónde está y han intentado hace algo, pero no consiguen solucionarlo de forma definitiva", lamenta. Los vecinos tramitan quejas particulares al proveedor del servicio, Movistar, "y te dicen que abren un parte de incidencia y al día siguiente que ya está solventada, pero no es así porque se vuelven a repetir con lo que solo conseguimos que nos llenen el correo electrónico de mensajes".

El alcalde de Saravillo destaca que estos cortes provocan no solo afecciones a nivel particular sino también a los que teletrabajan desde casa y a los negocios "porque sin internet no puedes hablar con los clientes, gestionar los pedidos, hacer transferencias, pagar con el datáfono...". Además, advierte del riesgo que supone esta falta de cobertura en esta época "ya que hay mucho turismo en la zona y puede ocurrir que alguien sufra algún percance en la carretera y necesite llamar a emergencias pero no pueda por no tener línea".

Desde la compañía reconocen que en los últimos meses sí que se han registrado varias incidencias en la zona por diversos factores, pero también aseguraron que este martes ya se habían solucionado y que el servicio funcionaba "con normalidad".