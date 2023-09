Una divertida yincana para concienciar sobre el alzhéimer en Huesca

Alzheimer Huesca ha pedido a las administraciones que actúen de forma decidida frente a las demencias, para evitar que se convierta en un problema socio sanitario "grave e insalvable" por las estructuras actuales a medio plazo.

Así lo ha trasladado la presidenta de la entidad oscense, Concepción Bailac, este jueves, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Alzheimer, con el lema 'Integrando la innovación'. Ha destacado la importancia de la innovación en todos los aspectos, como educación y formación y como medio en la lucha contra la enfermedad.

En este punto, ha resaltado que la investigación avanza, "pero no al ritmo deseado"; que los sistema de salud y de servicios sociales no alcanzan toda la atención que las personas afectadas precisan; que los recursos asistenciales no están preparados, ni adaptados, para atender las necesidades; y que la familia sigue siendo el principal elemento de protección y atención de los enfermos.

Este año, la reivindicación se centra en la innovación y en buscar nuevas formas de avanzar en mejorar las condiciones de vida de las personas afectadas.

Con motivo de este día, se ha desarrollado un acto en la plaza López Allué de Huesca, con una divertida yincana popular. El programa de actos continuará este sábado, día 23, a las 18.30 en el salón de actos del Centro Cultural Manuel Benito Moliner, con un evento solidario 'Huesca sabe a chocolate: ayudando a recordar', con la presentación de los tres mejores bombones de España 2023. El día 30 de septiembre se ha previsto la organización de una mesa informativa.

Después, el día 17 de octubre, a las 19.00 en el salón de actos de la DPH, se desarrollará la charla 'Voluntades anticipadas', impartida por la trabajadora social del centro de salud Perpetuo Socorro Concha Muñoz; y el día 26, también a las 19.00, en el mismo espacio, tendrá lugar la sesión sobre 'Intimidad y sexualidad en las personas con demencia', de la mano del psiquiatra del Hospital Universitario San Jorge de Huesca, el doctor Javier Olivera.