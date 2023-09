Un juez ordena eliminar del callejero a otros cuatro alcaldes de la Dictadura en Huesca

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 ha condenado al Ayuntamiento de Huesca a eliminar del callejero de la ciudad a cuatro alcaldes de la Dictadura franquista, Pedro Sopena Claver, Vicente Campo Palacio, José Gil Cávez y Emilio Miravé Díez, y también a retirar el busto de Vicente Campo del parque Miguel Servet al considerar que las denominaciones de estas calles y el monumento constituyen elementos contrarios a la Ley de Memoria Democrática.

El magistrado David Sampedro Ibáñez da la razón de esta forma a la Asociación Cultural Colectivo Ciudadano de Huesca, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón ARMHA y a varias personas a título particular, que presentaron una demanda -defendida por el letrado Pablo Malo y con el aval pericial de los historiadores Julián Casanova, Irene Abad y Herminio Lafoz- contra un acuerdo municipal de 29 de enero de 2021, que rechazó el cambio de denominación de estas vías.

Esta decisión se suma a la que adoptó el pasado 19 de junio la sección número 1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a instancias de las mismas asociaciones, condenando también al Ayuntamiento a eliminar del nomenclátor callejero a otros tres alcaldes de la Dictadura, Mateo Estaún Llanas, José María Lacasa y Mariano Ponz Piedrafita. La semana pasada, el consistorio anunció que iba a recurrir este fallo ante el Supremo por acuerdo unánime de la Comisión de Cultura, Educación y Relaciones Institucionales (PP, PSOE y Vox).

Las entidades demandantes subrayan que en ambos casos, los tribunales entienden que la presencia pública de estas figuras políticas contraviene las leyes de memoria histórica en vigor, la aragonesa de 8 de noviembre de 2018 y la de carácter estatal aprobada el 19 de octubre de 2022, dado que "todos ellos ocuparon el cargo político de alcalde en virtud de designación que tenía como premisa su condición de “afectos” (en el sentido más amplio de la palabra) al régimen franquista".

Rechaza retirar a Castán Tobeñas y Ricardo del Arco

Con todo, explican que la demanda no ha sido estimada en su totalidad ya que el Contencioso ha rechazado eliminar también del callejero al jurista jurista José Castán Tobeñas y al polígrafo Ricardo del Arco porque "no quedan comprendidos en el supuesto de hecho del artículo 31 de la Ley que se refiere solo a militares o políticos y no a jueces o intelectuales».

Tampoco ha aceptado la petición de retirar a Vicente Campo los honores concedidos por corporaciones locales predemocráticas como la Placa de Alcalde Benemérito, Placa de Alcalde Ejemplar y el nombramiento como Hijo Adoptivo de Huesca, título que comparte con Ricardo del Arco.